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طريق ومنفذ السالمي يطلبان الفزعة

11/25/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طريق السالمي، أو ما يسمى بطريق السفر السريع، هو حقيقة يجب تسميته بطريق الرعب أو الموت، ويرجع ذلك إلى رداءة الشارع وانتشار الحفر التي تظهر بشكل مفاجئ في وجه القادمين إلى الكويت، إضافة إلى انقطاع الإنارة عن عشرات الكيلومترات في هذا الطريق المرعب بين فترة وأخرى دون وجود أي متابعة أو مراقبة لعمل الشركات المسؤولة عن صيانة أعمدة الإنارة.
شاهدت بعيني هذه الكارثة وأتمنى أن نجد تحركا سريعا من قبل وزارة الأشغال لصيانة هذا الطريق والعمل على سفلتته وتوسعته ووضع علامات تحدد مسار كل حارة فيه بدلا من الوضع الخطير الذي يشهده الشارع الذي سبق أن سجل عليه الكثير من الحوادث ما بين وفيات وإصابات بالغة.
من غير المعقول أن طريقا طوله لا يتجاوز 100 كيلو لا يتم الإسراع في إصلاحه وربطه بالجسور الجديدة في منطقة الأطراف.
نتمنى من المسؤولين في الوزارة القيام بجولة تفقدية صباحية أو مسائية ليشاهدوا حجم المعاناة التي يعيشها مرتادو هذا الطريق، علما بأنه يمثل الواجهة الأولى للبلاد للقادمين برا.
كذلك منفذ السالمي الحدودي، الذي يعتبر واجهة الكويت للقادمين من جانب الحدود مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، يجب الإسراع في صيانة المبنى بالكامل، وأن يكون على أحدث طراز أسوة بالمنافذ الأخرى في دول المنطقة من جهتي القدوم والمغادرة.
من غير المناسب أن يكون منفذ السالمي بهذه الحالة التي تحتاج الى فزعة من وزير الفزعات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الذي نتمنى أن يقوم بزيارة لأبنائه الموظفين في هذا المركز ويشاهد بعينه وضع كبائن القدوم من الناحيتين العمرانية والجمالية، وكذلك الخدمات الأخرى التي يفتقدها المنفذ، إضافة إلى الطريق ما بعد بوابة الدخول للكويت الذي هو بحاجة إلى أوامر عاجلة للصيانة على وجه السرعة.
الكويت أمانة في أعناق الجميع، اجعلوها كما كانت سابقا دانة في عيون زوارها، وأكثر تطورا وتقدما، لأنها بالفعل تستحق أن تكون الأفضل بكل الخدمات، ومنا إلى من يهمه الأمر.


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