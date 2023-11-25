معرض الكتاب..التميّز والشمولية

وعاد معرض الكويت الدولي للكتاب والعود أحمد، ولنا بعودته فرحة في قلوب كل الكتاب والمفكرين والمثقفين والباحثين، هكذا عهدنا بمعارض الكويت للكتاب مع كل دورة سنوية.

نعم.. إنه معرض الكويت للكتاب الذي انطلق عام 1975 بمشاركة المؤسسات ودور النشر المحلية والعربية والأجنبية ولا ننسى دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في رعاية وتنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير والمتطور والمواكب للثقافة والحضارات حول العالم من خلال إصدارات كبار الكتاب والمثقفين حول العالم.

وفي هذا العام.. يتميز المعرض بمشاركة كبيرة من دور النشر الخليجية والعربية والأجنبية، وبمشاركة المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية، واللافت النشاط الذي تقوم به جمعيات النفع العام من ورش وفعاليات وأمسيات شعرية باجتماع للجمع المبدع من الكتاب الأدباء والمفكرين متمثلة برابطة الأدباء الكويتيين، وذلك التنوع للفعاليات على أجندة فعاليات المعرض محل تقدير لجهود الإدارة المنظمة.

أما الشغف الحقيقي الذي استمددته من شعار المعرض «شغفك له كتاب» تمثل بتجسيد شخصية الشاعر الكويتي الراحل فهد العسكر الذي لاقى تكريما من الكويت واستذكارا لمشواره الأدبي، ليس هذا فقط بل من روافد التكريم تسمية مدرسة نسبة لاسمه، وأفردت في مناهج اللغة العربية سيرته وذلك تكريما له.

وكنت تواقا لأرى استحداث شيء جديد ومتطور في المعرض، وها نحن نحاكي الخدمات الآلية، ومنها التعرف إلى أماكن الإصدارات عن طريق الكود إلى جانب التنظيم وحسن الاستقبال، وتوزيع البوثات بشكل منظم ومتناسق، لقد لمست الرضا على وجوه الزوار الكرام الذين شاهدتهم في المعرض.

ويتجدد هذا العام لقائي بكم في معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ 46 في الأول من ديسمبر بصالة رقم 6 جناح 79 لتوقيع كتابي «فارس منبر الدفاع عن الأقصى» وسلطنة حرف (2)، والله ولي التوفيق.

ولا يسعني إلا أن أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الجهود المقدمة لدعم هذا الحدث الثقافي كل عام، ولا أبالغ إذا قلت إن معرض الكتاب الـ 46 الأكثر تميزا وشمولية في الإصدارات الأدبية والعلمية، وبتقديم جميع الخدمات التي يحتاج إليها الزائر والكاتب ودور النشر.





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