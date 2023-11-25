القوه الناعمة

لا شك أن هناك علوما ثقافية وسياسية لا بد لنا كإعلاميين أن نتعرف عليها ومن ثم ننقلها إلى قرائنا الأعزاء كمعلومة من ضمن المعلومات التي قد تفيدهم.إن الموضوع الذي أود التطرق إليه هو «القوة الناعمة»، ولو أردنا أن نفسر معنى القوة الناعمة نرجع الى من وضع أساسها وهو السيد جوزيف صموئيل ناي الأميركي الجنسية الذي تبوأ أرقى المناصب ومنها منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سابقا وأستاذ العلوم السياسية وعميد سابق لمدرسة جون كنيدي الحكومية لجامعة هارفارد حيث قال عن «القوة الناعمة» هي القدرة على الجذب والضم دون إكراه أو استخدام القوة كوسيلة للامتناع، كما قال ايضا: القوة الناعمة هي القدرة على التأثير في الآخرين بحيث يصبح ما تريده نفسه ما يريدونه، وأختمها بقوله: ان القوة الناعمة هي القدرة على الجذب لا عن طريق الأرقام والقيم والتهديد العسكري والضغط الاقتصادي، ونرجع اخيرا لتوضيح مفهوم «القوة الناعمة»، حيث في الآونة الأخيرة تم استخدام المصطلح على الرأي العام وتغييره من خلال قنوات أقل شفافية والضغط من خلال المنظمة السياسية، ولقد استمعت الى محاضرة للصحافي المبدع فهد الشليمي، حيث أضاف للقوة الناعمة إضافات تكمل ما قاله جوزيف ناي، حيث قال شارحا بأسلوب ومعلومات سلسة ومفيدة إن القوة الناعمة تدخل بكل شيء، حيث تدخل بالرياضة والخلق الرياضي كقوة ناعمة، كذلك تدخل بالفن والحضارات والاقتصاد، والقوة الناعمة ايضا تدخل بالديبلوماسية وحتى الممثلين المشهورين، وكذلك بالإعلام الناقل لهذه الرسائل، وكما تدخل بالأعمال الخيرية والسياحة والتبادل العلمي والمعرفي والتواصل الاجتماعي.هذا جانب من المعلومات عن «القوة الناعمة» التي أتمنى أن تكون مفيدة في الإحاطة بهذا الموضوع ومعرفة أبعاده وتأثيراته.

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