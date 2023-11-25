حقوق الحياة الكريمة في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

1- الحقوق مقولة فلسفية تبدأ من النظرية العامة الحقوقية وركائزها من بيان فلسفة الحقوق ومنشأ الحق، لتنتقل بعد ذلك الى الفروع المرتبطة بالحقوق العامة، ثم يزداد التعمق في بحث التطبيقات والنماذج الواقعية لمنظومة الحقوق، ومن بعد ذلك كله تتشكل «النظرية الحقوقية الإسلامية». والقضايا الخاصة بالمجال الحقوقي كثيرة ومهمة جدا، فإننا نحتاج الى حياة كريمة سليمة تحترم فيها حقوق الإنسان.2- إننا نشهد اليوم إبادة منظمة للجنس البشري في «غزة»، هذه المدينة الصابرة التي ما زالت، ومنذ زمن طويل، تعاني بسبب رفضها الاعتراف بأكاذيب المحتل الذي اغتصب أرض فلسطين من أهلها ويريد إكمال هذا الاغتصاب الجغرافي باغتصاب الإرادة الحرة والروح الطليقة التي تمتنع عن القبول بهذا التجديف، الذي يجعل من السارق صاحب حق، ومن الظالم مظلوماً. تقوم «إسرائيل»، وهي كيان غاصب يعيش على سفك دماء الإنسان، بخداع العالم، إذ تعتبر نفسها مجتمعا إنسانيا مرهف الإحساس ومهمش الحقوق ومحبا للسلام، لكن شخصيتها الحقيقية التي فشلت في إخفائها شخصية مجرم حرب وقاتل وغد مضطرب لا يستطيع إلا أن يقتل بكل دموية، متشفيا بدماء الأبرياء وآلام الضعفاء.إن هذا الكيان الغاصب يسعى دائما الى اغتصاب الأرواح ويريد أن يصنع إنسانا خاضعا لا يمتلك روحا ولا إرادة حرة ولا قيما حضارية، إنه يريد كائنا سلبيا في مواقفه الحياتية لا يفرق بين الحق والباطل، إنهم يريدون صناعة إنسان بلا جوهره الباطني، يريدون إنسانا لا يمتلك بوصلة الحياة الطيبة الكريمة، ومن هنا جاء بنو إسرائيل بكل مشاريع الضلال والإلهاء وتبعهم كل أفاك أثيم.3- القانون الدولي الإنساني مهم جدا، لأنه هو النموذج الذي يحقق لنا التزاما حقيقيا بالسلام، ولأنه يمتلك عناصر فعالة ونماذج إطارية بإمكانها أن تمنع البشر من الانجراف وراء جنون السلطة وسطوة شهوة التملك والقوة، وهو يؤدي الى استقرار الحياة السلمية وبناء مجتمع الرفاه والأمان والعدل، لكنها منظومة ينبغي أن تمتاز بمزايا عديدة، أهمها ما يلي:أ- أن تنطلق من رؤية ملتزمة نابعة من اليقين الروحي والمعنوي بهذه المبادئ، حينئذ نضمن أن تكون حاكمة على تصرفات الدولة والفرد وقرارات الحاكم، وهذه ميزة مهمة لهذه المنظومة تصونها من الميل مع كل ريح تدفعها المصالح والأهواء.ب- أن تنطلق من إيمان بالرقابة الإلهية، فإن الاعتقاد بالرقابة الإلهية له أثره الواضح في ترسيخ مبدأ «العدالة» والسعي الصادق إلى نشر العدالة في الكون بالفعل الصالح والمسالم وعبر النوايا المخلصة للخير العام.ج- أن تنطلق من مبدأي «الرحمة والمودة»، فإن الحياة من غير هذين الاثنين حياة جوفاء بلا معنى، وليست مثمرة البتة.4- أن تنطلق من احترام المساواة والتعددية في كل تجلياتها لكي لا تنتقص الحقوق وتهدر النفوس، كما يحدث اليوم في «غزة»، التي ما زالت تحمل حقا في العيش بكرامة وإباء.. هذا هو قانوننا الدولي الذي نؤمن به وما سواه فليس سوى رقص على الجراح وتخدير للعقول والأرواح.

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