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ما بعد ((الهدنة)) (1)

11/25/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خط ضوء ضعيف يحاول تبديد ظلمات الحرب الوحشية على غزة، ومنح بصيص أمل في إمكانية أن تتحول الهدنة المؤقتة التي نجحت في التحقق برعاية مصرية - قطرية إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وبدأ المتفاءلون - ولست منهم للأسف - بطرح التساؤل:
هل يمكن أن تتحول الهدنة المؤقتة فعلاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، خاصة بعد أن عرف الجانبان طعم الهدوء النسبي؟.. كنت أتمنى أن أكون مع «المتفائلين» لكنني لا أثق طرفة عين في «إنسانية» سلطات الاحتلال الغاشم، وأعرف أن الخسائر الفادحة.. بشرياً واقتصادياً وحتى على صعيد تحول الرأي العام العالمي ضدهم، كل ذلك لن يوقف شهوة سفك دماء الأطفال والنساء والعجائز واغتصاب الأرض وتخريب المنازل لدى «دراكولات» وضباع جيش الاحتلال الصهيوني وساسته.
وحتى لا أغرقكم معي في يمّ التشاؤم، دعونا نعبِّر عن التقدير الشديد لكل من ساهم في إنجاح الوصول إلى هذه الهدنة «القصيرة»، التي تشارف على الانتهاء خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد استحقت مصر أن تتلقى الشكر من جميع الأطراف الدولية، وبخاصة ممن تم الإفراج عن بعض رعاياهم المحتجزين لدى حماس، وأعتقد أن العالم يعلم مدى صعوبة «التفاوض» مع الجانب الصهيوني، ولا أعتقد أن أحداً ينسى الانتصار «التفاوضي» الماراثوني الذي انتهى باستعادة طابا من براثن المحتل الغاصب الذي لا تشتمل عقيدته على إعادة حق لأصحابه.. أو التنازل عن أرض سبق له اغتصابها..
الحمد لله على كل حال، فالهدنة المؤقتة سمحت بتبادل الدفعة الأولى من الرهائن لدى «حماس»، وكذلك بالإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في غياهب سجون الاحتلال، وأيضاً خروج بعض مزدوجي الجنسية والأجانب من غزة. والمهم أيضاً كان إعطاء الفرصة للأشقاء في فلسطين وغزة على وجه الخصوص لالتقاط الأنفاس، واستقبال كميات أكبر من شحنات الدعم بما فيها البترول والغاز، ما يساعدهم ويعينهم على مزيد من الصمود البطولي أمام وحشية آلة القتل الصهيوني التي لم ترحم رضيعاً ولم تفرّق بين شيخ وامرأة.
أما سياسياً، فأعتقد أن التوصل إلى الهدنة - حتى لو كانت مؤقتة - يمثل فشلاً لتل أبيب، وتراجعا في موقف الدولة العبرية التي فشلت آلتها الحربية في تحقيق هدفها بعد أكثر من 50 يوماً على بدء الحرب ألا وهو «استئصال» حماس، بل اضطرت للتفاوض معها!!
وأعتقد أن السؤال هو: هل ستنتهز واشنطن نجاح ضغطها على إسرائيل لقبول الهدنة.. في الاستمرار في الضغط لإيقاف حرب الإبادة الوحشية، ومعها إنقاذ ماء وجه ديموقراطيات العالم أمام شعوبه؟!
.. وحفظ الله مصر وفلسطين وأهلهما من كل سوء.


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