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مواجهات حاسمة في الجولة 11 من دوري المظاليم

11/25/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يترقب جمهور الجزيرة بشغف كبير لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري أنديه الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم، نظرا لما تحمله من أهمية لفريقهم، الذي بات على بعد خطوة من العودة بشكل رسمي إلى دوري المحترفين، بعد غياب موسما واحدا قضاه الفريق في دوري المظاليم.
الجزيرة الذي يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات حققها تواليا، كان آخرها أول من أمس، على فريق كفرسوم بنتيجة 4-2، وبفارق نقطة واحدة عن فريق الصريح، والأخير يحتاج إلى نقطة ليتأهل بشكل رسمي لدوري المحترفين، حيث يملك الجزيرة مباراة مؤجلة مع فريق العالية، وهو يحتاج إلى نقطة واحدة في مباراته المقبلة أمام فريق عمان اف سي، المقررة عند الساعة الرابعة من مساء يوم بعد غد على ملعب السلط، ليعلن تأهله والعودة السريعة إلى دوري المحترفين، بعيدا عن نتائج المباريات المتبقية، أو قد يحسم الفريق تأهله قبل هذه المواجهة بناء على نتائج بعض المباريات الأخرى.
ويحل فريق العالية ضيفا على نظيره فريق أم القطين عند الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فخسارة العالية تعلن بشكل رسمي هبوطه لدوري أندية الدرجة الثانية، حيث لم يتذوق الفريق طعم الانتصار أو التعادل خلال الأسابيع الماضية من عمر الدوري، حيث تعرض إلى 9 خسائر، وله مباراة مؤجلة أمام فريق الجزيرة من الجولة التاسعة، الأمر الذي وضعه في المركز الأخير من دون نقاط.
ويعتمد فريقا صما وكفرسوم على جهود اللاعبين في تحقيق الفوز أو خطف التعادل لضمان البقاء في الدوري، بعيدا عن انتظار نتيجتي مباراتي العالية مع أم القطين، والطرة مع اتحاد الرمثا.
وتفتتح منافسات الجولة الحادية عشرة اليوم من خلال مواجهتين، وذلك عندما يستقبل اليرموك الذي يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط، نظيره فريق الهاشمية الذي المركز السابع برصيد 11 نقطة، عند الساعة الرابعة مساء على ملعب البتراء، في مواجهة لتحسين موقعهما على سلم الترتيب بعد ضمان البقاء في الدوري موسما آخرا.
ويلتقي في التوقيت نفسه، الجاران اتحاد الرمثا الذي يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة، والطرة الذي يقبع بالمركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط عند الساعة الثالثة مساء على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، واللقاء مهم لفريق الطرة الذي يحتاج للفوز والتعادل للبقاء على آماله بالمحافظة على مقعده موسما إضافيا، والخسارة تعني أن الفريق أصبح على بعد خطوة من الهبوط للدرجة الثانية.
وتتواصل منافسات الجولة يوم غد من خلال إقامة 3 مواجهات، حيث يستضيف البقعة صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة نظيره السرحان ثالث الترتيب برصيد 19 نقطة، عند الساعة الرابعة مساء، ويلعب الصريح متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة والمنتشي بخطف بطاقة التأهل الأولى مع فريق صما الذي يملك في رصيده 10 نقاط، عند الساعة الثالثة على ملعب الأمير هاشم، وسيقاتل صما من أجل الخروج بنقطة واحدة من المباراة لتعزيز حظوظه في المحافظة على مقعده. وتشكل مباراة العربي 19 نقطة مع جاره كفرسوم 10 نقاط، فرصة مهمة لكفرسوم للبحث عن الفوز أو التعادل والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان، وستقام المباراة عند الساعة الثالثة من مساء يوم بعد غد، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.


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