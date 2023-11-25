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الحسين يضيف الجليل لقائمة ضحاياه.. وهدف غريب يطيح بالأهلي أمام شباب الأردن

11/25/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - واصل الحسين إربد انتصاراته في دوري المحترفين لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الجليل 1-0 السبت، على ستاد الحسن في إربد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة.
وهذا هو الفوز السابع على التوالي للحسين إربد منذ انطلاق المسابقة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الجليل عند 7 نقاط.
وفي مباراة ثانية، حقق شباب الأردن فوزا شاقا على الأهلي بهدف نظيف على ستاد البترا، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما بقي رصيد الخاسر 4 نقاط في المركز الأخير.
وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراتي مغير السرحان والفيصلي، والوحدات والرمثا إلى نهاية مرحلة الذهاب، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات ببطولتي أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلتقي الأول مع ناساف كارشي الأوزبكي غدا الاثنين، فيما يلعب الثاني مع أهلي حلب السوري في اليوم التالي.
الجليل 0 الحسين إربد 1
- الحكام: محمد مفيد، محمود ظاهر، مراد الذيبة، ومحمد بدارنة.
- الإنذارات: رجائي عايد ومصطفى قزعر ومحمد الداوود (الحسين إربد) وعدي شديفات (الجليل)
- الملعب: ستاد الحسن.
- مثل الجليل: أسامة الكواملة، محمود مشعل، عمار عبد، عدي الشديفات، محمود الطالب، صاموئيل أوغوري، لؤي الدردور، محمد النجادات (محمد العدوان)، أسعد العزام (عبيدة النمارنة) لقمان عزيز (يحيى البخيت)، ودومي بني دومي (ياسين طهري).
- الحسين إربد: عبدالله الزعبي، عبدالله نصيب، سليم عبيد، مصطفى قزعر، أدهم القريشي، رجائي عايد، عبدالجليل أجا جون (وسيم ريالات)، مصعب اللحام (محمد الداوود)، محمود مرضي (سيف درويش)، منذر أبو عمارة (فرناندو ناثان)، وحمزة الدردور (عبدالعزيز إنداي).
سيناريو الهدف
- جملة فنية نفذها الحسين إربد، وتبادل فيها أدهم القريشي ومصعب اللحام الكرة، والأخير أرسلها عرضية حاول المدافع إبعادها برأسه، لتصل إلى محمود مرضي الذي موه المدافع مرر إلى عبدالجليل أجاغون ليواجه الأخير الحارس ويضع الكرة بالمرمى (32).
فرص المباراة
- سدد حمزة الدردور الكرة المهيأة من مصعب اللحام قوية مرت بجوار مرمى الكواملة (13).
- استلم مرضي الكرة وحضرها لنفسه قبل التسديد، ليحولها الكواملة إلى ركنية (19).
- المدافع عبدالله نصيب يتابع برأسه ركلة ركنية حادت عن مرمى الكواملة (20).
- صاموئيل يحضر كرة داخل المنطقة أمام أسعد العزام الذي سددها قوية وخلصها الحارس الزعبي (25).
- حاول أسعد العزام مباغتة الحارس الزعبي المتقدم، إلا أن الأخير سيطر على الكرة بحضور تام (58).
- وضع البرازيلي فرناندو كرة أنيقة في صندوق الجليل أمام عبدالعزيز إنداي الذي واجه الكواملة لكن كرته حادت عن المرمى (66).
- توغل القرشي من الميمنة ويضع كرة عرضية بالمقاس على رأس مرضي الذي دكها قوية وخلصها الكواملة (71).
الأهلي 0 شباب الأردن 1
- الحكام: محمود السوالمة، قيس خميس، محمد محرم، ومحمود الصبيح.
- الإنذارات: أويس زيادات ومحمد أبو طه ومحمد أبو غوش (شباب الأردن)، ليث أبو رحال (الأهلي)
- الملعب: ستاد البترا
- مثل الأهلي: ربيع عز الدين، ليث أبو رحال، فيفيان، يزن الغرابلة، بهاء الشملتي، أحمد إلياس، ماهر الشحري، عون اللوزي (سعيدوف)، إباء الرمحي (محمد المشة)، إبراهيم الجوابرة وخالد الدردور (سيدي البشير).
- مثل شباب الأردن: أحمد جعيدي، كارلوس، عامر المجذوبة، فيصل أبوشنب، شوقي القزعة، فضل هيكل، أحمد صبرة (أحمد أيمن)، أيهم هشام (ثائر أشرف)، محمد أبو طه (محمد أبو غوش)، أويس زيادات (خالد أبو رياش) وحمزة النعيم.
سيناريو الهدف
أرسل مدافع شباب الأردن شوقي القزعة كرة طويلة من أمام منطقة جزاء فريقه، أساء مدافع الأهلي يزن غرابلة التعامل معها برأسه، لتشكن مرمى فريقه بطريق الخطأ في الدقيقة 20، نتيجة سوء تفاهم مع حارس مرماه ربيع عز الدين الذي كان متقدما عن مرماه.
فرص المباراة
- مرر لاعب شباب الأردن صبرة كرة أمام مرمى الأهلي تابعها أويس زيادات، ليتصدى لها حارس مرمى الأهلي على دفعتين (10).
- نفذ لاعب شباب الأردن محمد طه كرة ثابتة تابعها شوقي القزعة في الشباك من الخارج (12).
- سدد لاعب الاهلي عون اللوزي كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس مرمى شباب الأردن جعيدي بحضور تام (42).
- وصلت كرة بالخطأ إلى مهاجم الأهلي خالد دردور الذي سددها“على الطاير” اصطدمت بالمدافع وعلت المرمى (62).
- ركلة ركنية ارتقى لها ماهر مروان برأسية قوية ردها حارس مرمى شباب الأردن (65).
- وضع الياس كرة بينية أخطأ المدافع في إبعادها لتتهادى أمام الدردور الذي سددها بقوة لترتد من العارضة (69).
- ضرب الجوابرة دفاعات شباب الأردن بكرة عميقة، وصلت إلى سيدي البشير، إلا أن جعيدي خرج بالوقت المناسب وخلص مرماه من هدف اهلاوي محقق (81).

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