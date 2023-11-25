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صرخات الأطفال في غزة.. حكايات تنقل المعاناة والحسرة والقهر

11/25/2023 11:22:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان- في أغلب الفيديوهات التي تبث عبر شاشات التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتصدر أطفال غزة المشهد نتيجة الحرب الشرسة على القطاع والتي ما تزال منذ أكثر من شهر ونص تحصد آلاف الأطفال. في غزة تغتال الطفولة ويباد الصغار في مجازر وحشية.
هناك في القطاع، حيث القصف والتشريد والهدم المتواصل للمنازل والمدارس والمستشفيات يقتلون جميعا بدم بارد. الأطفال في غزة يدفعون ثمن الحرية والتحرير أرواحهم وأحلامهم وبراءتهم.
فيديوهات كثيرة كانت شاهدة على الإجرام الإسرائيلي، حيث تطغى صرخات الأطفال على كل شيء صرخاتهم المحملة بالقهر والخوف والحسرة تأتي عالية من عمق الجرح لتزلزل الضمائر والقلوب.
لكل طفل هناك قصته التي ستبقى تفاصيلها حاضرة في ذاكرته حكايات مؤلمة تصف حجم المعاناة والخوف لدى أطفال باتت أقصى أمنياتهم أن تنتهي الحرب ليستطيعوا أن يعيشوا بسلام ويستعيدوا أحلامهم المسروقة. أطفال بلا طفولة هكذا الحال في غزة فهم إما أن يستشهدوا أو يعيشوا مصابين بإعاقات دائمة أو ملامح مشوهة، لذا هم يكبرون قبل الأوان ويختبرون الألم بأبشع صوره، أصواتهم وعيونهم تحكي الوجع بكل اللغات على مرأى من العالم، لكنهم مع ذلك يظلون يحلمون بالعودة إلى بيوتهم وغرفهم وأسرّتهم وألعابهم وإلى المدرسة حيث مقاعدهم وكتبهم وأصدقاؤهم، وهم برغم القتل ورائحة الموت المنتشرة في كل مكان يصرون أن يبقوا أوفياء لأحلامهم ولحياة يريدونها آمنة تحتضنهم وينتصرون فيها على كل ما مروا به من خوف وحسرة.
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قالت في اليوم العالمي للطفل والذي كان قبل أيام أن أكثر من 5000 طفل بينهم ما يزيد على 3000 طالب استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين أن 1800 طفل في عداد المفقودين إلى جانب آلاف الجرحى وعشرات الآلاف ممن دمرت منازلهم.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل أن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروعة التي تتناقلها الشاشات ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم في كل محافظات فلسطين. وأشارت إلى أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بارد واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية.
ودعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية دول العالم ومؤسساته إلى حماية الحق الطبيعي لأطفال فلسطين في الحياة والتعليم الآمن والمستقر والوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي والممارسات القمعية لجيشه عبر مسلسل استهداف الأطفال المتواصل. وطالبت الوزارة كل المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الطفولة والحق في التعليم بتحمل مسؤولياتها في سياق اختصاصها ولجم الانتهاكات المتصاعدة ووقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة في المناطق كافة والتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان.
وبدوره يبين الأختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن أي حدث أو كارثة تصيب الإنسانية حتما يستمر تأثيرها لوقت طويل ولا تنسى وتظل تأثيراتها النفسية هي الأخطر على كل من شاهدها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأن الجراح الممزوجة بالقهر والظلم دائما تحفر في الذاكرة وتغرس في النفس ألما وحسرة، لافتا إلى أن كل هذه المشاهد تخزن في داخل الإنسان وغالبا ما تظهر بصور مختلفة بشكل أو بآخر وذلك حسب طبيعة الإنسان وصلابته النفسية.
ووفق مطارنة، فإن الأطفال ومشاهد قتلهم الموثقة عبر الفيديوهات تحمل الكثير من القهر والخوف والحسرة، وما يحدث في غزة اليوم وتحديدا بحق الأطفال إبادة حقيقية لهم ولأحلامهم وعائلاتهم ومنازلهم وجرائم تخطت كل المواثيق الدولية وضربت بها عرض الحائط، فالطفل ببراءته يبحث عن الفرح والابتسامة والحب.
الحرب في غزة شوهت كل شيء جميل وحولته لأنقاض فأقل ما يقال عن الأحداث هناك إنها وحشية. يقول مطارنة إن الفيديوهات المنتشرة هنا وهناك تنقل جزءا بسيطا من حجم الوجع والحزن والخوف الذي يعيشه الأطفال في القطاع، فأحلامهم تسرق منهم وبيوتهم تدمر أمام أعينهم ومسلسل الفقدان اليومي لأب أو أم أو أخت أو أخ أو حتى عائلات بأكملها ينهكهم نفسيا وروحيا ويسلب منهم على الأقل في الوقت الحالي الأمل بالمستقبل ولذلك الحرب في غزة ستخلق جيلا من الثوار جيلا ناقما غاضبا يحب أرضه ويناضل بروحه من أجل استرجاعها وحمايتها.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن في كل إبادة أو مجزرة يقوم بها الاحتلال ضد الفلسطينيين، ينتاب المجتمع الأردني حالة من الغضب والسخط والتعاطف الإنساني الكبير مع الضحايا والمصابين والمنكوبين وخاصة الأطفال، فلا أحد يستطيع أن يتجاوز منظر أطفال بعمر الورد فقدوا حقهم في الحياة، حالة من الصدمات العاطفية والوجدانية نعيشها كل يوم بسبب هؤلاء الأطفال لأنهم فئة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، لم ترتكب أي ذنب حتى تُقتل طفولتها.
استهداف لأطفال أبرياء يجعلنا نتأكد أنه لا توجد أي قيم بشرية أو إنسانية ولا وجود لحقوق الإنسان المزعومة ولا احترام لأي اتفاقية أو معاهدة أُممية. التعاطف الإنساني اليتيم هو كل ما نملكه اتجاه هؤلاء الأطفال كشعوب عربية وإسلامية مع بعض الوقفات والصرخات واللافتات والمقاطعات، وفق إبراهيم، ونحاول أن نؤسس ثقافة مقاومة ومُقاطعة لكي نُثبت شيئا من مسؤوليتنا اتجاه هؤلاء الأطفال ونُشكل لدينا وعيا سياسيا وثقافيا وقيم مقاومة للأحداث الإجرامية والاستيطانية ننشرها لكل العالم.
اليوم المجتمع الأردني يعيش حالة عامة من الحزن والإحباط والكآبة، شعور العجز وعدم الرغبة في إنجاز أي شيء، هذا المجتمع بالذات يعيش بشكل عام صدمة نفسية حقيقية أكثر من أي مجتمع آخر بسبب التقارب الجغرافي والسياسي والثقافي ووحدة الدم والمصير المشترك مع الشعب الفلسطيني، بحسب إبراهيم.
اليوم عقول الأفراد ووجدانهم وقلوبهم تتجه نحو الأحداث في غزة، المجتمع بأكمله مشغول ومراقب ومُتتبع لما يحدث، الحديث العام في الشارع والمنزل والعمل والمدرسة حديث مُشترك بلغة واحدة لغة التعاطف والحزن ولغة الدعاء والأمل بالنصر ووقف الظلم.
وتشير إبراهيم إلى أن كل طفل في غزة نعتبره أحد أطفالنا، كل صورة وفيديو نشاهده ينطبع في خيالنا ونسقطه على أطفالنا فنشعر بشدة الألم. حتى سلوكياتنا الاجتماعية اختلفت، فنحن نخجل أن نفرح وأن نسمع الأغاني غير الوطنية، نخجل أن نُقيم الأعراس أو الأفراح، يؤلمنا ضميرنا ويُحاسبنا حتى في الأكل والشرب والنوم، كل شخص نلتقيه يُعبر عن حزنه ورفضه لما يحدث، لا نستطيع أن نتناقش بأي موضوع غير الذي يحدث في غزة. حتى في بيوتنا، نجلس طويلاً أمام شاشات التلفاز نتابع الأحداث ونبكي أحياناً، في الوقت الذي نعيش فيه تلاحما وتضامنا اجتماعيا كبيرا في المجتمع مع كل ما يجري من أحداث.

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