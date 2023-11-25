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الجامعة الهاشمية تنعى طالبها شهيد جنين

11/25/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نعت الجامعة الهاشمية الشهيد الطبيب "شامخ كمال أبو الرب" خريج كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية الذي ارتقى صباح اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين بفلسطين.

ونشرت الجامعة النعي عبر صفحتها على الفيسبوك: "قال تعالى"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره تنعى أسرة الجامعة الهاشمية ممثله برئيسها الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، الشهيد الطبيب "شامخ كمال أبو الرب" خريج كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية الذي ارتقى صباح اليوم

وفي هذا المقام إذ نتقدم من ذوي الشهيد بأصدق مشاعر الحزن والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن العزاء".

وكانت أفادت مصادر صحية فلسطينية، باستشهاد الطبيب أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

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