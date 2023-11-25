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كوب 28.. فرصة لطرح ملفات الأردن المائية وبمقدمتها الناقل الوطني

11/25/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمّان- في إطار العدّ التنازلي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، أكد خبراء في قطاع المياه أهمية استثمار فرصة المشاركة الأردنية؛ لطرح ملفّات مائية ذات أولوية ملحّة، على طاولة المفاوضات الدولية.
واعتبر المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، أن هذه الفعالية العالمية، التي يقارب عدد المشاركين فيها 70 ألف شخص بين قادة من مختلف دول العالم، ومسؤولين وخبراء ومنظمات دولية وناشطين وإعلاميين، فرصة؛ لطرح ملفات المياه الأردنية الأساسية، والتي تمثل سبلا لا بديل منها، في عبور المملكة، نحو برّ الأمان.
ففيما أكدت نداءات عالمية وأممية أهمية إدراج المياه بصفتها محور عمل رئيسيا في جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، حثّ الخبراء على ضرورة حشد وجمع التمويل اللازم للشروع وبالسرعة الممكنة لتنفيذ أهم مشروع أردني إستراتيجي يحقق الأمن المائي الوطني، وهو مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والهادف لتحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه، سيما وأنه "مؤهل للاستفادة من أموال التغير المناخي".
ودعا المختصون إلى ضرورة تبني إعلان مشروع نوايا "عربي – عربي" خلال أعمال مؤتمر كوب 28 المقرر عقده في دبي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وذلك بحثا في جدوى مشروع إقليمي مشترك للطاقة والمياه، وضمن تعاون عربي مشترك.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، ضرورة طرح أولوية صياغة اتفاقات تعاون مع الدول العربية ذات المياه المشتركة، بهدف التقليل من آثار العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
وأشار صبح إلى إمكانية التعاون مع دول الجوار العربية لتصدير الطاقة المتجددة من الأردن، مقابل تزويد الأردن بالمياه من تلك الدول، وفق اتفاقيات وصياغات محددة، مشدد على أن الأولوية الاستراتيجية العليا لدى الأردن هي التعجيل في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ "الناقل الوطني للتحلية"، عبر منح قروض ميسرة.
وأشار إلى أهمية دعم الأردن في مسيرة مشاريعه المرتبطة بالصرف الصحي، وتوسيع قاعدة تغطية السكان بتلك المشاريع، بما يشمل توسعة وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي القائمة، بالإضافة للتأكيد على دعم تقليل الفاقد المائي، والمحافظة على المياه الجوفية واستدامتها.
وفي حين توصف المياه بأنها محور أزمة تغير المناخ، حيث ترتبط 9 من كل 10 ظواهر مناخية بالمياه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أولوية حشد التأييد والتمويل الأخضر لصالح مشروع الناقل الوطني للمياه؛ بهدف "زيادة المنح المتعهّد بها باعتباره المشروع ذا الأولوية القصوى لتحقيق الأمن المائي، كما جاء في التوجيهات الملكية والبرنامج التنفيذي لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي".
وأشار الدحيات إلى أهمية "عرض قصص النجاح لمشاريع التكييف و/أو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تم تنفيذها في قطاع المياه، بهدف حشد التمويل الأخضر من القطاع الخاص أو مبادلة الديون بالعمل المناخي".
وشدّد على أهمية ذلك في سياق إمكانية "تنفيذ مشاريع مماثلة لها في قطاع المياه، وبالتالي تحقيق التزامات الحكومة، ومن أهمها مشروع محطة الخربة السمراء لمعالجة الصرف الصحي الذي يحقق ثنائية التكيف والحد من الانبعاثات، ومتلازمة الصرف الصحي والطاقة النظيفة والزراعة".
وبين أن المحطة تعالج 70 % من مياه الصرف الصحي في المملكة، وتعتبر مكتفية ذاتيا بنسبة 80 % من الطاقة النظيفة عبر توليد غاز الميثان والمولدات الكهرومائية، وتوفر 170 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لأغراض الزراعات المقيدة في وادي الأردن بعد خلطها مع مياه سد الملك طلال، وبالتالي تساهم في زيادة منعة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
واستعرض قصص نجاح أخرى، كمشروع كفاءة الضخ في محطات ضخ المياه الرئيسية التي تم تنفيذها وساهمت في الحد من الانبعاثات، وتخفيض فاتورة الطاقة بنسبة تصل إلى 15 % في محطات زي والزارة - ماعين والأزرق ووادي العرب والزرقاء وغيرها.
ولفت إلى ضرورة طرح أهمية "الخطط اللازمة لإنشاء أنظمة الإنذار المبكر للفيضانات والتنبؤ بالجفاف والمخاطر ذات الصلة للتقليل من خطر الكوارث فيما يتعلق بأنظمة المياه المختلفة وأهمها السدود، والاستفادة من الحلول المستمدة من الطبيعة لمعالجة توافر المياه وجودتها، وإعادة تغذية المياه الجوفية من المياه الناتجة عن الفيضانات المتكررة".
كما أشار إلى أهمية متابعة المبادرة الملكية التي طرحت في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27)، والتي ربطت بين ثنائية اللجوء والتغيرات المناخية، وضرورة مساعدة الدول المستضيفة للاجئين في ظل تعاظم تأثيرات التغيرات المناخية عليها، وزيادة الضغط على الموارد المائية بفعل الزيادة غير الطبيعية في النمو السكاني الناتج عن التدفق الهائل للاجئين.
من ناحيتها، حثّت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي على أهمية خروج الوفد المشارك الأردني في مؤتمر تغير المناخ المقبل، بـ"حزمة مشاريع للتكيف أو التخفيف من آثار تغير المناخ، مزودة بكافة الدراسات والتحليلات المطلوبة وعرضها على المشاركين لجمع التمويل لها".
وقالت إن "أهمها مشروع الناقل الوطني الذي يعتبر أولوية، والتأخير بتنفيذه سببه نقص التمويل، علما أنه مؤهل للاستفادة من أموال التغير المناخي إذا تم تقديمه بالطريقة الصحيحة".
وأعربت الزعبي عن أملها أن يتم "إعلان نوايا لمشروع عربي - عربي للبحث في جدوى مشروع إقليمي مشترَك للطاقة والمياه"، يتمثل هدفه في "تعزيز إنتاج كهرباء نظيفة وتحلية المياه من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وتأثيراته على أمن المياه والطاقة بالمنطقة".
وعلى الصعيد ذاته، أضافت أنه "رغم موافقة الدول المتقدمة على وجوب تقديم المساعدة المالية للدول النامية للتكيف مع تبعات تغير المناخ، إلا أن آليات التمويل التي أُنشئت بعد إبرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، غير مرنة وتأخذ وقتا طويلا، كالتمويل المقدم من صندوق المناخ الأخضر".
وفي إطار العدّ التنازلي لانعقاد القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف في دبي، وهي القمة التي تعقد سنويا في دول مختلفة وتجتمع فيها الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس، لمناقشة التقدم المسجّل في مجال خفض انبعاثات الوقود الأحفوري، ومناقشة التمويل اللازم لمواجهة تبعات التغير المناخي وبناء القدرات للتكيف والصمود، اعتبرت الزعبي أن "تقدم المفاوضات في ملف التمويل المناخي وصندوق الخسائر والأضرار بشكل خاص، والذي تم الإعلان عنه في القمة السابقة التي عقدت في شرم الشيخ؛ مقياس نجاح القمة من عدمه".
وتابعت: "وعليه من أهم الأوليات للدول وخصوصا المتضررة؛ منها حشد الجهود لتفعيل الصندوق ورسملته".
وصندوق المناخ الأخضر، الذي يمثل الصندوق الأكبر بالعالم للعمل المناخي في الدول النامية، هو كيان تم تأسيسه العام 2010 وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، يختصّ بتشغيل الآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ، حيث يموّل مشاريع وبرامج تقترحها تلك الدول ويضمن إدارتها بشفافية.
وبينت أنه رغم صعوبة الإجراءات وصرامتها، استطاع الأردن من خلال منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الحصول على تمويل مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن عبر تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، حيث حصل على منحة دعم من الصندوق بقيمة 25 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمات من شركاء التنفيذ - منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والحكومة الأردنية ممثلة بوزارات الزراعة، والمياه والري، والبيئة، بحيث أصبح التمويل المتوفر 33.25 مليون دولار.
وتتعاظم دعوات دولية للحاجة إلى تحرك عالمي عاجل منسق عبر جميع القطاعات والمؤسسات؛ لضمان عالم يتمتع بالأمن المائي، مؤكدة زيادة الشمول لمساندة التنمية وضمان تقاسم منافع المياه.
وبينت تلك الدعوات أن مثل هذه التغييرات، تتطلب تأسيس الشراكات ووضع السياسات وتوفير التمويل، ما يعني الحاجة إلى استثمارات وتمويل أكبر بكثير للبنية التحتية المرتبطة بالمياه والمؤسسات.
وتمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا بشكل خاص، حيث تشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه تتطلب مبلغًا هائلاً قد يصل إلى 6.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، و22.6 تريليون دولار بحلول العام 2050.

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