-->

Sunday, 26 November 2023 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل يمكن لدليل الحد من التسرب المدرسي أن يكون فاعلا في حل المشكلة؟

11/25/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان– فيما تعكف وزارة التربية والتعليم على وضع دليل وطني لإجراءات الحد من التسرب المدرسي، توافق خبراء تربويون على أنها خطوة إيجابية، كونها ستكون أداة فاعلة في مأسسة الانضباط والتفوق في بيئة التعليم، وإطارا لتوجيه السلوكات في المدرسة.
وشددوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد" أمس، على أهمية أن يكون الدليل شاملا للسلوكات الطلابية في المدرسة، والانتظام المدرسي، وأسس معالجة الغياب المدرسي، وضوابط تطبيق هذه التعليمات والأسس والإجراءات المتدرجة التي يجب أن يتضمنها الدليل، بحيث تتخذها من مديري المدارس ومربي الصفوف، بعد أن تجري توعية الطلبة وأولياء الأمور بها.
مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم د. فيصل الهواري، أن الوزارة تعكف على وضع دليل وطني لإجراءات للحد من التسرب المدرسي، انسجامًا مع قانون التربية والتعليم وقانون حقوق الطفل والإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث.
وأكد الهواري في تصريح لـ"الغد" أمس، أن الوزارة حرصا منها على علاج مشكلة التسرب المدرسي، ووقاية الطلبة من خطر التسرب شكلت مؤخراً لجنة تنسيقية بمشاركة أعضاء من الوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية (وزارات: الداخلية، التنمية الاجتماعية، العمل، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة حماية الأسرة والأحداث، منظمة اليونيسف، جمعية إنقاذ الطفل، ومؤسسات أخرى)، بغية إعداد دليل وطني لإجراءات الحد من التسرب المدرسي.
وأضاف أن هذا الدليل، يهدف لوضع تعريف إجرائي للتسرب والانقطاع والتغيب المدرسي، بحيث تتابع إجراءات متابعة حالات التغيب والانقطاع والتسرب وتنفيذ الأنشطة الوقائية والعلاجية، للحد من حالات التغيب عن المدرسة والانقطاع والتسرب.
كما يهدف الدليل أيضا، بحسب الهواري لوضع إجراءات للتنسيق بين وزارتي التربية والداخلية والجهات ذات العلاقة في اتخاذ إجراءات الحد من التسرب المدرسي.
وبين أن الوزارة تعد حاليًا مسودة دليلي الإجراءات وتطوير أدوات الوقاية من التسرب لاستخدامها من مديري المدارس والمرشدين التربويين أثناء تنفيذهم إجراءات الحد من التسرب المدرسي، واعتمد على إشراك المرشدين التربويين في مجموعات لتقديم التغذية الراجعة حول هذه الأدوات، وسيستكمل في ضوء ذلك، إعداد مسودة الدليل وتطبيقه تجريبيا للأخذ بالتغذية الراجعة بتحسينه وتطويره، والسير لاحقًا بإجراءات إقراره وتطبيقه في المدارس.
وأوضح الهواري أن نسبة التسرب المدرسي في المجمل العام منخفضة، مقارنة بالدول الأخرى إذ تصل إلى 0.003 للذكور و0.004 للإناث.
وفي هذا السياق، رأى مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية سابقا د. محمد أبو غزلة، بأن وجود دليل وقواعد لضبط السلوك المدرسي وإجراءات الالتزام بالدوام المدرسي، ومعالجة ظاهرة التغيب، يعد أداة فاعلة بتحقيق إنجاز أكاديمي واجتماعي للطلبة، ويؤسس للانضباط والتفوق في بيئة التعليم، وإطارا لتوجيه السلوكات في المدرسة.
وبين أبو غزلة أن توجه الوزارة لإصدار دليل لضبط الدوام المدرسي في غاية الأهمية، مشددا على أن يكون هذا الدليل مستندا على الأنظمة والتعليمات والأسس الرسمية، مؤكدا ضرورة أن يكون الدليل شاملا للسلوكات الطلابية والانتظام المدرسي، وأسس معالجة الغياب، وضوابط تطبيق التعليمات والإجراءات المتدرجة التي يجب أن يتضمنها الدليل، إذا تم أخذها من مديري المدارس ومربي الصفوف بعد توعية الطلبة وأولياء الأمور بها، ومشاركة الأهل النصائح حول كيفية مساعدة الطلبة على البقاء متحمسين ومشاركين في التعلم، وكيفية معالجة أي تحديات قد تمنعهم من الذهاب للمدرسة بانتظام.
وبين أن ظاهرة التغيب المدرسي، بما فيها المرحلة الثانوية وفي الصف الثاني ثانوي تحديدا، تؤرق غالبية الأنظمة التعليمية، وقد يعود ذلك لغياب التشريع الذي يعد هذه المرحلة إلزامية في قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، وهذا ليس في الأردن وحدها بل في دول عدة، مشيرا إلى أن العوامل التعليمية تشكل أكثر الأسباب دفعا بالطلبة للغياب المدرسي، وعلى رأسها عدم إلزامية هذه المرحلة، وغياب التطبيق لتعليمات الدوام المدرسي وأسس النجاح والرسوب، وتعليمات الانضباط المدرسي، والبيئة التعليمية التي تفتقر لجاذبية التعلم، بالإضافة لأسباب اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أن غياب الطلبة في الصف الثاني الثانوي (التوجيهي) تحديدا، يعود إلى عدم وجود كوادر مؤهلة للتعليم في بعض المدارس، ما تدفع بالطلبة للغياب والذهاب للمراكز الثقافية التي أصبحت تشكل بديلا مغريا للمدرسة، ناهيك عن دور فئة قليلة من المعلمين الذين يشجعون الطلبة على الغياب وعدم الانتظام المدرسي حتى تتاح لهم الفرصة لمغادرة المدرسة، للعمل في المراكز الثقافية أو أماكن أخرى أو الاستراحة بدلا من القيام بواجباتهم.
ودعا أبو غزلة للتفكير بتعديل القانون حول إلزامية المرحلة الثانوية، أو إيجاد تفسير لبعض مواده عن إلزامية الدوام المدرسي في المرحلة الثانوية، وايضا مراجعة نسب الغياب المسموح بها، ليس في هذه المرحلة فقط بل بجميع المراحل.
واقترح أبو غزلة أن يجري تنظيم الدليل، بحيث يتضمن تعليمات الدوام المدرسي، وأسس النجاح والإكمال والرسوب، وأسس وتعليمات الانضابط المدرسي وغيرها من التعليمات الناظمة لسلوك الطلبة، والفصل الثاني منه يتضمن أدوارا ومهام لكل المعنيين من الوزارة بوضع السياسات والتعليمات والأسس المنظمة لمسألة الغياب بعد مراجعة الحالي منها ومتابعة تطبيقها.
كما واقترح أبوغزلة أيضا، تضمين الدليل سجلات كالتعاقد السلوكي، وحصر الغيابات، والنماذج المساعدة بتطبيق الإجراءات حيال الغيابات، وسجلات الدوام المدرسي، وغيرها من الإجراءات.
وأكد ضرورة أن يتضمن الدليل فصلا متعلقا بأدوار مديريات التربية والتعليم في المتابعة والمساءلة، وبأدوار المشرفين التربويين ومديري المدارس ومربي الصفوف والمرشدين التربويين، والمعلمين في المدرسة دون استثناء، وحتى الكوادر الإدارية، وتحديد أدوار أولياء أمور الطلبة.
بالإضافة لفصل آخر يتعلق بأشكال المخالفات وإجراءات التعامل معها، ليكون هذا الدليل أداة فاعلة بتحسين التعلم ومساعدا في انضباط الطلبة ذاتياً، وتحمل مسؤولياتهم نحو تعلمهم.
وشاطره الرأي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك بجامعة فيلادلفيا د.عدنان الطوباسي، الذي شدد على ضرورة أن يضم الدليل معايير وأسسا، تراعي المراحل العمرية واحتياجات الطلبة، لافتا لأهمية أن يتضمن الدليل أسباب التسرب وطرق معالجتها وأدوار الهيئة التدريسية والإدارية والأسر، إلى جانب خطوات إجرائية قابلة للتطبيق.
بدوره، قال الخبير التربوي د. عايش النوايسة، إن معظم الدول تسعى لتحسين مدارسها والاستجابة للتوقعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت بصورة منظمة على الاستجابة للمشكلات والتحديات عبر إطار يعتمد على مأسسة العمليات والأدلة المرتبطة بإجراءات منتظمة، ومحددة المسؤولية وزمن التنفيذ، ومن هذه المشكلات التسرب المدرسي، وبرغم أن نسبته عندنا قليلة مقارنة بدول أخرى، لكن الوزارة تولي أهمية كبيرة له، لذا نجد إجراءات علاجه مرتبطة بخطط الوزارة الإستراتيجية أو التنفيذية، بخاصة وأن التوجهات الدولية تقضي بالحد من مشكلة التسرب المدرسي بالشكل الخاص بمرحلة التعليم الإلزامي.
ورأى أن وجود دليل للحد من التسرب خطوة مهمة، كونها ستضبط العملية التعليمية وتحد من التشوهات التي قد تؤثر على النظام التعليمي، وسيربط العمليات مع أطر الوزارة في عمليات المتابعة والتقييم لمعرفة مدى فاعلية الأدلة والإجراءات المتضمنة فيها، ويساعد التربويين على معالجة ظاهرة التسرب.

MENAFN25112023000072011014ID1107485267

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث