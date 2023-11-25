-->

Sunday, 26 November 2023 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي: العام الحالي الأكثر دموية على الفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام

11/25/2023 11:22:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن هذا العام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام، مشددا على أهمية الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع نظيريه السلوفيينية تانيا فايون، والبرتغالي جواو كرافينيو، أن إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، وطالب بإيقاف إطلاق النار في غزة، إذ لا يمكن لها أن تبقى فوق القانون الدولي، مؤكدا أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي لما يجري من تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وقال إن مقاطعة إسرائيل لاجتماع الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة يعود لها، مشيرا إلى أنها لا تريد الاستماع، ولكن يجب أن تواجه مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في غزة، وهي ضمن المصطلح القانوني "الإبادة الجماعية"، لافتا إلى أن هذا العام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام، وأن طرد أهل غزة لن يكون حلا ولكن سيزيد الوضع سوءا.
ودعا الصفدي إلى ضرورة لجم الهجمات الاستيطانية في الضفة الغربية، وضرورة التفاف المجتمع الدولي إلى ما يحدث في الضفة، مضيفا "نحن في مواجهة كارثة في غزة والضفة"، مشددا على الحاجة للاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، لافتا إلى دخول 200 شاحنة أول من أمس إلى القطاع.
وأشار الصفدي إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحاجة لـ800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات أهالي القطاع.
وقال الصفدي، نريد الهدنة أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، ونعمل مع المجتمع الدولي لتمديد الهدنة، مؤكدا أن مجلس الأمن مسؤول عن الهمجية التي يمثلها العدوان الإسرائيلي، ونضغط لتبني مجلس الأمن قرارا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
وأشاد الصفدي بجهود قطر ومصر في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، فالأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين.
بدورها أكدت وزيرة الخارجية السلوفيينية، أهمية الدور الأردني الإستراتيجي في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، ورفض بلادها التهجير القسري لسكان غزة، مضيفة أننا نريد وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، مضيفة أننا نشارك الأردن والعالم المخاوف بشأن التطورات في الضفة.
وأضافت فايون، نتطلع لوقف دائم لإطلاق النار، ونريد إطلاق مباحثات سلام وصولا لحل الدولتين، لنضمن السلام الدائم والشامل في المنطقة، مؤكدة أن الصور الواردة من غزة مريعة، موضحة بأن هناك محادثات حثيثة لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت فايون، نتشارك مخاوفنا بشأن التطورات في الضفة وهجمات المستوطنين، مؤكدة أنه يجب ألا يسمح بتهجير أهل غزة قسريا.
من جهته، أكد وزير الخارجية البرتغالي، رفض تهجير أهالي غزة، مؤكدا أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي نرى من خلالها حلا للنزاع في المنطقة.
وأكد كرافينيو أن الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة، مشددا على أهمية تحقيق حل الدولتين، ودعم بلاده للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعم بلاده لحل الدولتين، مضيفا "نحن نركز على الوضع في المنطقة بعد 7 من تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي".
وقال "نقدر الدور الأردني في الأمم المتحدة"، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للوضع، وأن الحل هو الحل السياسي والدبلوماسي، مضيفا "نريد تدفق المساعدات لغزة، ونريد وقفا لإطلاق النار، وتمديد الهدنة".
وعبر الوزير البرتغالي عن مخاوفه لما يحدث في الضفة، وتعديات المستوطنين، وزيادة عدد المستوطنات، مؤكدا أن هذا يؤدي لتراجع فرص حل الدولتين، مؤكدا أن تهجير أهل غزة ليس حلا.

MENAFN25112023000072011014ID1107485266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث