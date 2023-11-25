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3 طائرات أردنية جديدة محملة بـ77 طنا من المساعدات الطبية لغزة

11/25/2023 11:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات






عمان– توجهت 3 طائرات أول من أمس، وأمس، من عمّان إلى مطار العريش، محمّلة بالمساعدات الجديدة إلى الأهل في قطاع غزة، وفق اعلان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وقال أمين عام الهيئة د. حسين الشبلي، إن إرسال هذه المساعدات يأتي بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والأجهزة الأمنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبالتنسيق مع مصر.
وأضاف في تصريح صحفي أن الطائرات التي غادرت المملكة تحمل 77 طنا من الأدوية والمستلزمات طبية، سيجري تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة، وتوزيعها على المستشفيات عن طريق الجهات المعنية، دعماً للقطاع الصحي في قطاع غزة.
وبيّن الشبلي، أن التنسيق جار لإرسال مزيد من المساعدات بما يخفف من الضغط الموجود على القطاع الصحي، وإمداد المستشفيات بالمواد الطبية والأدوية الضرورية للتعامل مع الحالات الصحية والتخفيف من آلام المصابين والجرحى.
وأشار الشلبي إلى أن الهيئة تُكثّف إرسال المساعدات الطبية والغذائية، نظراً لحجم الاحتياجات التي تطلبها الجهات العاملة داخل القطاع، مبينا أن مجموع الطائرات المرسلة لأهلنا في غزة– مع هذه الطائرات الثلاثة- بلغ 10 طائرات، نقلت مواد غذائية وطبية وأدوية منذ بداية الأحداث الى القطاع، مؤكدا أن الهيئة، تعمل على إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات الرسمية في القطاع لتأمين الاحتياجات الرئيسة والضرورية.
وتستمر الهيئة باستقبال التبرعات النقدية عبر حسابها البنكي، بنك الاتحاد– فرع الوحدات- JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، بالاضافة لـCliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA والمحافظ الالكترونية، واي فواتيركم، والصرافين، والموقع الإلكتروني الخاص بها وأما التبرعات العينية فجرى التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات وعبر التنسيق مع الحكام الإداريين.

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