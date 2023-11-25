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الأونروا: 80 % من سكان قطاع غزة نازحون

11/25/2023 11:22:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن 108 من العاملين في الأونروا قتلوا منذ بداية الأعمال العدائية في غزة، معتبرة أن "هذا هو أكبر عدد من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين يقتلون في صراع في تاريخ الأمم المتحدة"، وأن 40 % منهم قتلوا جنوب غزة.
ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص (أو ما يقرب من 80 % من السكان) في مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأكد أنّ عدد النازحين ما يزال في ازدياد، وأن منشآت الأونروا التي تستخدم كملاجئ تستوعب أكثر من أربعة أضعاف سعتها المقصودة.
ويؤدي الاكتظاظ المفرط إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، مثلما يثير قضايا بيئية وصحية، ويحد من قدرة الوكالة على ضمان تقديم الخدمات.
وحتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، هناك 1.037 مليون نازح يقيمون الآن في 156 منشأة تابعة للأونروا في كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك في الشمال. وذكرت أنّ هناك حوالي 877 ألف نازح يقيمون في 99 مرفقا في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.
وحتى 12 تشرين الأول 2023، كان ما يقرب من 160 ألف نازح يقيمون في 57 مدرسة تابعة للأونروا في منطقتي الشمال وغزة، وذلك قبل أن تصدر السلطات الإسرائيلية أوامر الإجلاء، مؤكدة أن "الأونروا غير قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ لمساعدة أو حماية النازحين وليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم."
وذكر التقرير أنه في المتوسط، يتشارك حوالي 220 شخصا ممن يحتمون في مدارس الأونروا مرحاضا واحدا، وهناك وحدة استحمام واحدة لكل 4.500 شخص في ملاجئها.
وقالت إن الزيادة في عدد النازحين في كل وحدة استحمام مقارنة بالتقارير السابقة تتماشى مع الزيادة في عدد النازحين في ملاجئ الأونروا، وترجع إلى عدم وجود وحدات استحمام في منشآتها غير المخصصة كملاجئ، لكنها تستضيف حاليا النازحين، ولم تتمكن من جلب أي وحدات استحمام متنقلة إضافية إلى مساكنها بسبب عدم توفر المساحة الكافية و/أو الافتقار إلى الوقود اللازم للنقل.
وفي الضفة الغربيّة والقدس الشرقية، أشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت نفذت الأربعاء الماضي عملية واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين، استمرت حوالي 10 ساعات. وقتل ستة فلسطينيين، وأصيبت شبكات الطرق في المخيم بأضرار جسيمة، بما في ذلك المواقع المجاورة مباشرة لمركز الأونروا الصحي، وتأثرت عملياتها، وتحديدا التعليم، حيث لم يتمكن حوالي 1200 طالب وطالبة من أربع مدارس تابعة لها من الذهاب إلى المدرسة.
وفي اليوم نفسه، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفتيش واعتقال في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وأفادت التقارير بأن تلك القوات فتحت النار في اشتباكات مع فلسطينيين، وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالذخيرة الحية، حسبما أفادت التقارير، وتم اعتقال 26 فلسطينيا، من بينهم امرأة، وسجل حضور الطلاب في مدارس الأونروا في المخيم نسبة 55 % بسبب الحالة الأمنية.
وذكرت أنه ومنذ بدء الحرب، قام موظفو الأونروا في غزة بمعالجة أكثر من نصف مليون مريض.
وفي 22 تشرين الثاني، كانت تسعة مراكز صحية تابعة للأونروا (من أصل 22) ما تزال تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية، وسجلت ما مجموعه 9786 زيارة للمرضى، من لاجئي فلسطين وغير اللاجئين على حد سواء.
وتقدم القابلات الرعاية الطبية للنساء بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في المراكز الصحية التسعة العاملة، وهنالك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، ويتم تسجيل أكثر من 180 حالة ولادة جديدة كل يوم.
وذكرت أنّ الأونروا واصلت تقديم الرعاية الصحية للنازحين في الملاجئ من خلال 124 فريقا طبيا منتشرا في الملاجئ، وقدم 351 عاملا صحيا الخدمة لما مجموعه 11667 حالة يوم 22 تشرين الثاني، ويتألف كل فريق من طبيب واحد إلى طبيبين وممرضة.
وقدمت فرق الوكالة، بما في ذلك 196 عاملا اجتماعيا في الملاجئ، الإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية وغيرها من خدمات الحماية المتخصصة للنازحين، ومنذ 7 تشرين الأول، تم الوصول إلى 60776 فردا (أكثر من 61 % منهم من الإناث).
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل 110 مرشدين مدرسين إلى جانب 152 مرشدا مساعدا تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، وتم الوصول إلى 227.969 نازحا في ملاجئ الأونروا في محافظتي الوسط والجنوب من خلال الاستشارات الفردية وجلسات التوعية منذ بداية الأعمال العدائية، وتم أيضا تنظيم أنشطة ترفيهية في ملاجئ الأونروا وصلت إلى 205.025 طفلا.
وقال التقرير إنّ الأونروا استمرت بتوزيع الطحين على العائلات في 22 تشرين الثاني في المحافظات الجنوبية، وتلقت أكثر من 2.000 أسرة الطحين، وأعطت الوكالة الأولوية للأسر الكبيرة، حيث تم توزيع الطحين على أكثر من 3100 أسرة حتى الآن.
وتواصل الوكالة تشغيل آبار المياه من أجل توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والمياه المنزلية، كما تتواصل عمليات نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى الملاجئ في منطقتي رفح وخان يونس، وبسبب انخفاض توافر الوقود، انخفض إنتاج آبار المياه من متوسط 10.000 متر مكعب إلى 7.000 متر مكعب.
وتوقف توزيع المياه الصالحة للشرب في رفح بسبب نقص الوقود لصهاريج المياه، لكنه استمر في منطقتي خان يونس والوسطى بفضل محطة تحلية المياه التي ظلت تعمل، واستمر توزيع المياه المنزلية على الملاجئ عند الحد الأدنى.
ويتواصل جمع النفايات الصلبة من المخيمات ومن ملاجئ الطوارئ ونقلها إلى مكبات النفايات في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.

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