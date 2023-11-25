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حدث في 1948.. مجزرة الطنطورة

11/25/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سيلفان سيبيل - (أوريان 21) 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023






في العام 2000، كشف باحث إسرائيلي اغتيال أكثر من مائتي مدني فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية في قرية الطنطورة. بيد أن هذا الاكتشاف التاريخي بقي موضوع تكذيب، وتعرّض صاحب هذا الكشف إلى حملات القذف والنبذ والتهميش من الجامعة التي يدرس فيها. ولكن، بعد عشرين عامًا، يأتي فيلم وثائقي ليؤكد مكتشفات عمله: لقد حدثت مجزرة الطنطورة فعلاً.
* * *
كان ذلك في العام 2000، وكانت إسرائيل تشهد قضية على غرار تلك القضايا التي تظهر بين الحين والآخر: "قضية كاتس" بالنسبة للبعض، و"قضية الطنطورة" بالنسبة للبعض الآخر. ولم تثر القضية اهتماما أكثر من عدد قليل من المتخصصين، ولم تتصدر عناوين الجرائد. لكنها سرعان ما أثارت سجالات عامة. كتب طالب في جامعة حيفا –لم يكن شابا بالضبط- اسمه ثيودور (تيدي) كاتس، أطروحة ماجستير حول ما جرى في الطنطورة، وهي قرية صيادين فلسطينية تبعد 20 كيلومترا عن حيفا، يوم 23 أيار (مايو) 1948، أي بعد ثمانية أيام بالضبط من إنشاء دولة إسرائيل، حين كانت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى قد بدأت بالكاد.
"لم أستطع تحمل ذلك"
بعد سنتين من البحث، استنتج كاتس أنه بعد انتهاء معركة قصيرة انتصرت فيها القوات الإسرائيلية، ارتكبت جريمة في هذه القرية قامت بها الكتيبة 33 من لواء الإسكندروني البلماح، وهي ميليشيا النخبة المسلحة للحركة العمالية المهيمنة في ذلك الوقت في المعسكر الصهيوني، حيث لن يتم إنشاء الجيش الإسرائيلي رسميا إلا بعد أسبوع من ذلك. ويتحدث جميع الناجين الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين، والذين التقى بهم كاتس، عن مذبحة حصلت خارج أي قتال. ويتحدث معظمهم عن أخ أو أب أو ابن أو زوج "أخذ ولم يعد أبدا". ويقول شلومو عنبار، الذي كان ضابط صف في ذلك الوقت (سيصبح جنرالا فيما بعد) وصل إلى المكان بعد المذبحة، لكاتس: "عندما رأيتُ ما فعله الجنود، لم أستطع تحمل ذلك، وغادرت". لكنه رفض في وقت لاحق الإدلاء بشهادة لصالح الباحث.
كان كاتس آنذاك عضوًا في أحد الكيبوتسات من الفئة الأكثر يسارية في إسرائيل. وكان أيضًا يناضل في حزب اليسار الصهيوني "ميرتس". وأجرى الطالب مقابلات مع 135 شخصا، من بينهم 65 من سكان القرية السابقين (كثيرون منهم أصبحوا لاجئين في الضفة الغربية) و20 عضوا في اللواء الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضباط كبار وأشخاص من محيط الطنطورة، من الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين. كانت القرية التي عمل كاتس على كشف مصيرها تضم 1.500 نسمة. ومن أجل تسريع عملية طردهم، بحسب كاتس، قام الجنود الإسرائيليون أولاً بفصل النساء والأطفال وكبار السن عن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاماً. وبعد عدة عمليات تدقيق، توصل إلى أن 90 منهم قتلوا على الشاطئ، بينما قُتل الكثير من الآخرين في الشوارع -أو حتى داخل منازلهم. وقد دافع الطالب عن أطروحته في آذار (مارس) 1998، وحصلت على درجة عالية، 97 من 100، من لجنة تحكيم الجامعة.
لواء أسطوري من "حرب الاستقلال"
في كانون الثاني (يناير) 2000، تطرقت صحيفة "معاريف" إلى عمل كاتس، وأعطت الكلمة لضباط اللواء الإسرائيلي من الذين ما يزالون على قيد الحياة. وقام هؤلاء بإدانة ما وصفوه بأنه عمل "مزيف". وقدم جميعهم نفس الرواية: كانت هناك معركة، معركة حقيقية، ولكن لم يتم ارتكاب مجزرة. وقاموا بمقاضاة كاتس بتهمة التشهير.
لن نتوقف لاستعراض تفاصيل هذه المعركة غير المتكافئة بين المؤرخ المبتدئ والقوة التي يشكلها قدامى المحاربين في لواء أسطوري في "حرب الاستقلال" الإسرائيلية. كان كاتس وحيدا. وسرعان ما تكالبت الهجمات عليه من جميع الجهات. وبسبب جملة لم تكن صياغتها جيدة، والتي لا علاقة مباشرة لها بالوقائع المشار إليها، اتهم محامو المدعين طالب الدكتوراه الصغير بتلفيق عمليات تزوير. وتعرضت زوجته باستمرار لمضايقات عبر الهاتف: "يا عاهرة، سترين ماذا سنفعل بك وبزوجك الخائن". وانهارت الزوجة. وتمكن خصومه من إقناع تيدي كاتس بالتحدث معهم في غياب محاميه. وعرضوا عليه "تسوية": يتراجع عن أطروحته وسيسحبون شكواهم. وكانت زوجته تؤيد ذلك. وأشار الطرف الخصم إلى أن لا يستخدم كاتس في أطروحته كلمة "مجزرة"، بل يتحدث عن "قتل جماعي". ولذلك، لن يكون لديه سبب لعدم التراجع، كما قال له خصومه. واستمر الأمر لساعات. وأخيرا، وقّع كاتس، الذي واجه محامي الطرف الخصم وحده، على نص اعترف فيه بأنه "زوّر الشهادات بشكل منهجي". وأضاف أنها "لم تُرتكب أي مذبحة على يد جنود كتيبة الإسكندروني". ولم يخبر بذلك حتى محاميه.
عاد كاتس بعد ذلك إلى منزله ولم ينم طول الليل. وفي اليوم التالي، مثل أمام المحكمة وأخبر القاضية بأنه مر بـ"لحظة ضعف" وبأنه ينكر الاعتراف الذي وقّع عليه. لكن الأوان كان قد فات. عادت القاضية بعد تعليق الجلسة لمدة ساعتين لتعلن صحة الإقرار الذي وقعه كاتس. وانتهت المحاكمة، وشرب أعضاء لواء الإسكندروني نخب انتصارهم. لم تعد هناك حاجة لكي يسافر الناجون الفلسطينيون الذين كان من المقرر أن يأتوا للإدلاء بشهادتهم وتأكيد أطروحته الأولى. ولم تستمع إليهم أي محكمة على الإطلاق، بينما انتشت الصحف بنشر التصريح الذي وقّع عليه كاتس. وتوجه الطالب البائس إلى المحكمة العليا لطلب استئناف المحاكمة لكن قوبل طلبه بالرفض. وجعلت جامعته منه منبوذًا وأُبطلت أطروحته –فهو مزور! وقامت الجامعة بعد ذلك بطرد إيلان بابي من صفوفها، لكونه الأستاذ الوحيد الذي دعمه علناً.
في العام 2005، بدأتُ كتابي المعنون "المطمورون، المجتمع الإسرائيلي في طريق مسدود" (2006) بسرد هذه القصة. فقد بدت لي مثالاً بليغاً للعلاقة الرسمية الإسرائيلية مع ماضي البلاد، وهي علاقة محكومة منذ البداية بإنكار الوقائع والحقائق. وقد التقيت بكاتس وبابي مطولاً. كان كاتس، الذي كان ينظر إلى نفسه دائمًا على أنه صهيوني متحمس، لكنه ملتزم بالحقيقة التاريخية، رجلاً محطمًا. أما بابي، فقد كان في حالة خيبة أمل، حيث بدا له أن المجتمع الإسرائيلي غير قادر على تجاوز الإنكار والأكاذيب. وقد غادر إسرائيل بعد ذلك بقليل لمواصلة مسيرته المهنية كمؤرخ في جامعة بريطانية.
مر أكثر من عشرين عامًا على ذلك. وفي 2022، ظهر في إسرائيل فيلم وثائقي معنون ببساطة "الطنطورة"، من إخراج ألون شفارتز، بمساعدة المؤرخ آدم راز. ويقدم هذا الفيلم شهادات للعديد من جنود لواء الإسكندروني بعد أن تجاوز جميعهم عمر 90 عامًا، يقولون فيها علنًا أن كاتس كان على حق: لقد ارتكب لواؤهم بالفعل مذبحة في الطنطورة في 23 أيار (مايو) 1948.
"كنت قاتلا"
يُقدر المدعو ديامانت، من سكان المدينة القريبة من زخرون يعقوب والذي كان متواجدًا في المكان، عدد القتلى بأكثر من 200. لماذا لم يقل أيَّ شيء عن هذا من قبل؟ يجيب: "لم أر شيئًا، ولم أسمع شيئًا". ويضيف: "طبعًا، كنا جميعا نعرف" -في إشارة إلى الجنود الآخرين الذين التزموا الصمت أو أنكروا في العام 2000، مستشهدًا بأن قاعدة الصمت والإنكار كانت من مكونات جرائم ذلك الوقت. يتذكر اليوم الجندي أميتزور كوهين سلوكه آنذاك ويقول في الفيلم: "كنت قاتلاً، لم أكن آخذ أي سجناء". كم رجلاً قتل؟ "لم أحسب. كان لدي رشاش به 250 رصاصة في المخزن. لا أستطيع أن أعرف كم قتلت". ويشرح الجندي ميشا فيتكون أنه رأى أحد الضباط، ناخمان كرمي، "وهو رجل مجنون قليلاً، (...) يطلق النار على عربي تلو الآخر بمسدسه بارابيلوم". وكان لكرمي هذا مسار مهني ناجح في وزارة الدفاع. ويروي الجندي حاييم ليفين كيف اقترب زميل من مجموعة مكونة من 15 إلى 20 فلسطينيًا، وكان يحمل سلاحًا رشاشًا في يده، و"قتلهم جميعًا". ويتحدث آخر عن الجنود الإسرائيليين الذين "كدّسوا الناس في برميل ثم أطلقوا النار عليهم. أتذكر الدم الذي كان يتدفق من البرميل". باختصار، بقدر ما كانت مجزرة، فقد كانت أيضا "بوغروم"** وحشي.
كان الفيلم الوثائقي حجة دامغة، خاصة ضد القاضية درورا بيلبال التي أنهت المحاكمة ومنعت الاستماع إلى الشهود الفلسطينيين، والتي أقرت، بعد مرور 22 عاما وبعد فوات الأوان، بأنها ربما تصرفت بشكل سيئ.
تم، كما يُتصور، تدمير الطنطورة بسرعة كبيرة من قبل إسرائيل، كما كان حال عدة مئات من القرى الفلسطينية الأخرى. وقد أقيم على أراضيها كيبوتس "نحشوليم" وشاطئ يحظى بشعبية كبيرة لدى السباحين الإسرائيليين، وهو "دور بيتش". مَن منهم يعرف أنه تحت هذه الرمال الناعمة، هناك عدد غير معروف من الفلسطينيين المدفونين، من بين الذين قُتلوا في مذبحة ارتكبتها بدم بارد قوات النخبة الإسرائيلية؟ في أطروحته، يسأل تيدي كاتس شاهدًا يهوديًا، موتيل سوكولر، وهو مدني تم استدعاؤه لدفن جثث الضحايا الذين تم اقتيادهم إلى الشاطئ، كم كان عددهم. وأجاب الرجل بأنه "توقف عن العد" بعد 230 جثة.
بلد وُلد من الخطيئة
تم عرض هذا الفيلم الوثائقي نهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2022 في الولايات المتحدة في مهرجان "صندانس" الذي أنشأه الممثل روبرت ريدفورد، حيث لاقى استحسانًا. وهو يضع حدًّا نهائيًا للجدل والإنكار المثيرين للشفقة للمؤرخين الإسرائيليين الرسميين. وهو بالطبع انتصار لتيدي كاتس، الرجل الذي كشف النقاب عن الجريمة. لكنه انتصار تحقق بثمن باهظ. ويبقى أن نلاحظ هذا النزوع لدى بعض الفاعلين أو الشهود اليهود الإسرائيليين لحرب 1948 الذين يبدو أنهم يريدون، بعد أكثر من 70 عامًا، وهم يقتربون من ساعة رحيلهم، تطهير ضمائرهم قليلاً قبل أن يختفوا. قضى يعقوب شاريت، نجل موشيه شاريت (الذي كان رئيساً لوزراء إسرائيل بعد ديفيد بن غوريون)، معظم حياته المهنية في الـ"شين بيت"، الجهاز الخاص المكلف بشكل أساسي بقمع الفلسطينيين. وفي أيلول (سبتمبر) 2021، صرّح لصحيفة "هآرتس" اليومية: "وُلدَت إسرائيل من الخطيئة. لقد عملتُ لصالح بلد مجرم". وكان عمره حينها 95 عاما، وقال إنه أصبح بصفة نهائية "مناهضًا للصهيونية".
*سيلفان سيبيل: صحفي وعضو سابق في رئاسة تحرير صحيفة "لوموند" ومدير سابق لمجلة "كوريي أنترناسيونال"، وهو مؤلف كتاب "المطمورون، المجتمع الإسرائيلي في طريق مسدود"، من منشورات لا ديكوفيرت 2006.
هامش:
**بوغروم كلمة روسية تشير في الأصل إلى شكل من أشكال العنف الجماعي الموجه ضد جماعة معينة، سواء كانت عرقيه أو دينية أو غيرها، ويشمل هذا العنف تدمير المنازل والمتاجر والمراكز الدينية. ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي.

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