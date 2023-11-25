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غزة.. تصاعد الضغوط عالميا لإنجاز حل سياسي

11/25/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتزايد الأصوات التي تتعالى في كل أنحاء العالم معلنة بوضوح رفضها لآلة العدوان الإسرائيلي ليس فقط في غزة، وإنما في كامل الضفة الغربية المحتلة، مؤيدة لحق الفلسطينيين في الحياة في دولتهم المستقلة.
ويبقى السؤال الأكبر فيما إذا كانت كل تلك الأصوات الصادرة من مختلف بلدان وبقاع الأرض ستنجح في إقناع الاحتلال الإسرائيلي أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيلية مصلحة لهم، أو أنها ستقنع الساسة الإسرائيليين بأن ذلك الخيار الأمثل للجميع في ظل الحكومة اليمينية والتي تضم في تشكيلتها أعتى المتطرفين من أمثال ايتمار بن غفير وبتسلإيل سموتريش.
في السياق أعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأميركية، أن الوقت قد حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين لإرساء سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبعد التصريحات المنددة من كل رئيسي حكومتي إسبانيا وبلجيكا، بالحرب المدمرة على قطاع غزة، وحثا خلالها تل أبيب على وقفها ومناداتهما للمجتمع الدولي بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، أعرب كيان الاحتلال عن الغضب لحد وصل لاستدعاء وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين سفيري الدوليتين لإجراء "محادثة توبيخ حادة"، معربا عن إدانته لما وصفها "بالمزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا التي تدعم الإرهاب".
وجاءت تصريحات رئيسي الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والبلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحفي عقداه الجمعة، في معبر رفح المصري على حدود قطاع غزة، بعد يوم من زيارتهما لدولة الاحتلال، حيث التقيا نتنياهو، وكذلك رام الله حيث التقيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال خلالها سانشيز، إن "قتل المدنيين الأبرياء بلا تمييز في غزة، بما في ذلك الآلاف من الأطفال، غير مقبول على الإطلاق"، داعيا إلى وقف دائم لإطلاق النار لإنهاء "الوضع الكارثي" لسكان القطاع.
وأضاف أن "إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي"، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ "نهجا شاملا" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، حاثا المجتمع الدولي وإسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، وأن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".
وقالت وسائل إعلام بلجيكية وإسبانية كانت ترافق الزعيمين الأوروبيين خلال زيارتهما تل أبيب الخميس الماضي، إن مساعديهما "فوجئوا" برد فعل إسرائيل، حيث يرون أن التعليقات التي أدليا بها الجمعة، تتوافق مع الرسالة التي أبلغا نتنياهو بها.
من جانبها أكدت نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، أن بلادها تشارك لعالم القلق من تطورات الأوضاع في الضفة الغربية.
كما دعت فايون من عمان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وأكدت دعمها لحل الدولتين سبيلا لحل الصراع.
من جانبه، أعرب كرافينيو عن تقديره لدور الأردن القيادي في الأمم المتحدة في جهود وقف هذه الحرب، مؤكدا خلال زيارة للمملكة ضرورة تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار، مشددا على أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع في المنطقة، مؤكدا رفض بلاده تهجير الغزيين.
بدورها، اتخذت أيرلندا موقفا حازما من الحرب على قطاع غزة. وقال رئيس وزرائها ليو فارادكار، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي.
وقال فارادكار لراديو وتلفزيون أيرلندا، "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لها الحق في الظلم"، معربا عن قلقه مما يراه يحدث في غزة.
وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال معاقبتها للمدنيين الفلسطينيين.
كما انتقد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت في كلمة أمام برلمان بلاده سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة، وقال، إن إسرائيل "تمطر غزة بآلاف الصواريخ، وتتعهد بترك 2.2 مليون شخص جائعين وعطشى ودون كهرباء".
ولاحقا قاد باريت مظاهرة ضخمة لدعم فلسطين، وصف فيها إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية"، مؤكدا "نحن أمام جريمة حرب متكاملة، وفق اتفاقية جنيف".
أما وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا، فقد أدانت ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة من أفعال قالت، إنه يمكن أن نعدها "جريمة حرب وإبادة جماعية مبرمجة".
وأكدت بيلارا تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة أن إسرائيل تركت مئات الآلاف من الأشخاص دون كهرباء ولا طعام ولا ماء، وتقصف المدنيين، مما يعد عقابا جماعيا ينتهك بشكل خطير القانون الدولي الإنساني، ويمكن أن نعده جريمة حرب.
واتهمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بتشجيع إسرائيل على ممارسة سياسة التفرقة والعنصرية والعدوان التي تنتهك حقوق الإنسان بصورة خطيرة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية كما حدث مع روسيا ضد المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية، خاصة نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبقية القادة السياسيين.
ومضت بيلارا أكثر من ذلك حين طالبت بتقديم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". كما طالبت حكومتها بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على الفور.
وعلى مستوى إسبانيا كذلك، أجبر البرلمان الأوروبي النائب الإسباني مانو بينيدا على خلع الكوفية الفلسطينية قبل إلقاء كلمته في جلسة عامة كانت تناقش الحرب في غزة.
وهاجم بينيدا البرلمان واتهمه بازدواجية المعايير، خاصة أنه كان مسموحا ارتداء "الكيباه" أو الطاقية اليهودية للتعبير عن الدعم لإسرائيل.
من جهته دعا رئيس حزب العمال البريطاني السابق جريمي كوربن الساسة البريطانيين إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب"، أو الجوع والحرمان من الدواء التي يفرضها الاحتلال على المحاصرين في غزة.
أما وزير مالية اليونان السابق يانيس فاروفاكيس فقال، "لقد شاركنا في هذه الجريمة ضد الإنسانية لعقود؛ لأننا أغلقنا أفواهنا طالما كان الفلسطينيون هم من يموتون وليس المحتلين".
وأدان فاروفاكيس أوروبا، ودعا الغرب عموما إلى "التكفير عن خطاياه"، وإلى أن تتحول الأحداث إلى نداء يقظة للأوروبيين لأخذ خطوة حاسمة نحو السلام في فلسطين، بتدمير ما سماه نظام الفصل العنصري.
وعلى رأس قائمة داعمي الموقف الفلسطيني، يأتي الفنان الإيرلندي ليام كونينغهام -أحد أبطال مسلسل "صراع العروش"- الذي شارك عبر حساباته الشخصية صورا وأخبارا متتابعة بشأن غزة، آخرها فيديو للمسيرة السلمية التي خرجت في شوارع مدينة دبلن لتأييد فلسطين.
وفي بريطانيا أيضا، وقع أكثر من 2000 ممثل وفنان على رسالة مفتوحة تدعو إلى الوقف الفوري للحصار والقصف الإسرائيلي على غزة.
ومن بين الموقعين تيلدا سوينتن، وستيف كوغان، وتشارلز دانس، وميريام مارغويلز. ومن بين المخرجين كان هناك مايك لي، ومايكل وينتربوتوم وغيرهم.
وجاء في الرسالة، "إننا نشهد جريمة وكارثة.. لقد حولت إسرائيل جزءا كبيرا من غزة إلى أنقاض، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والدواء عن 2.3 مليون فلسطيني".
واتهموا الحكومة البريطانية بـ"مساعدة وتحريض إسرائيل على ارتكاب جرائم الحرب" في غزة. كما أسسوا موقع "فنانون من أجل فلسطين"
أما داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فقام عدد كبير من المشاركين بإدارة ظهورهم أثناء كلمة السفيرة الأميركية ميشيل تايلور، اعتراضا على الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل.
أما على المستوى الشعبي، فلم تتوقف مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني. وشهدت عواصم ومدن عدة حول العالم -خاصة في أوروبا والولايات المتحدة- مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، أعربوا خلالها عن استنكارهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويمثل احتجاج الشوارع موقفا يفضح تعامل عدد كبير من الساسة ووسائل الإعلام الغربية المروجة للرواية الإسرائيلية، والمتعامية عما يحدث من جرائم في قطاع غزة المحاصر.-(وكالات)

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