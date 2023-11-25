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رغم خروقات الاحتلال.. ترجيحات بتمديد الهدنة

11/25/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - مع توقف أزير حرب الإبادة الاحتلالية في قطاع غزة، ينكشف المستور من تحت ركام الأبنية المدمرة والشوارع المثخنة بالدم وبأشلاء الجثث المتفحمة وأخرى المتحللة، فالهدنة الإنسانية الهشة التي سعى الاحتلال لخرقها أكثر من مرة أول من أمس، فضحت المزيد من بشاعة المحتل الذي كان يواري جرائمه خلف نيران غاراته الهمجية.
الكيان المحتل الذي يتصرف بفكر العصابة، يحاول الظهور وكأنه يمسك بزمام الأمور، حتى في ظل الهدنة التي وافق عليها مجبرا، وذلك بخرقه لاتفاق وقف النار المؤقت حيث استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، وبتحليق طائراته الحربية في سماء غزة، بالإضافة إلى عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
كما واصل الاحتلال خروقه أثناء عملية تبادل الأسرى في إطار الدفعة الثانية، أمس، حيث تم الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، مقابل 13 أسيرا إسرائيليا لدى حركة "حماس"، إضافة إلى 7 أسرى من جنسيات مختلفة خارج إطار الاتفاق، عبر وسطاء، وذلك حينما حاول تغيير في أسماء الأسرى الذين قامت الحركة بإرسالهم لإطلاق سراحهم.
وبالرغم من موافقته مجبرا تحت وقع الضغوط الدولية على الهدنة المؤقتة، سواء بسبب فشله في تحقيق أهدافه من حربه الإبادية أو لإخفاقه في تحرير الأسرى بالطرق العسكرية كما كان يزعم بذلك، فإنه سعى لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالرغم من التوافق حولها في اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مع "حماس" عبر وسطاء، وسط تهديد استكمال عدوانه على القطاع بعد انتهائها.
وأكدت حركة "حماس" أن "خروق الاحتلال لاتفاق الهدنة تشكل خطرا على استكمال تنفيذه"، موضحة أن ما دخل إلى منطقة شمال غزة من مساعدات هو أقل بكثير مما اتفق عليه"، كما "يتجاهل الاحتلال موضوع الأقدمية في الإفراج عن الأسرى، وهو ما يضع الاتفاق في دائرة الخطر الحقيقي".
وقالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الكثير من الفلسطينيين خلال فترة الهدنة؛ ما أدى إلى استشهاد اثنين منهما.
وأكدت الحركة بأنها منفتحة على بدء المفاوضات غير المباشرة لاستكمال إخراج بقية الأسرى، والتوصل إلى صفقات جديدة، مشددة على أن "الاحتلال باع جمهوره الكثير من الأوهام منذ بداية الحرب، ولم ينجح في تحقيق شيء من أهدافه".
في حين ما تزال طواقم الإسعاف الفلسطينية تنشل عشرات جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة والعثور على عشرات الشهداء والجثث المتحللة في عدة مناطق بقطاع غزة، وذلك جراء بقائها أياما في العراء دون دفن، جراء العدوان الاحتلالي المتواصل على القطاع، والذي أدى لارتقاء زهاء 20 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.
وما بين الضفة الغربية التي ودعت شهيدها الطبيب الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال، وبين سريان الهدنة في قطاع غزة التي كشفت عن حجم الدمار الواسع الذي حل في الجزء الشمالي من قطاع غزة، فإن التصعيد الاحتلالي مستمر في القدس المحتلة وضد المسجد الأقصى المبارك، في ظل زيادة تطرف وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وقد وصلت جثث الشهداء إلى طور التحلل متناثرة في الطرقات وتحت ركام المنازل التي تم قصفها جوا، وداخل المستشفيات، مثل "المشفى الإندونيسي" شمال غزة، بعد الحصار الذي تعرض له من قبل جيش الاحتلال لعدة أيام واقتحامه وقصفه.
وكان من بين الجثث المتحللة الملقاة فيما زعم الاحتلال أنه ممر آمن للنازحين من شمال القطاع، مما كشف أكاذيبه، حيث أقدم جيش الاحتلال على استهداف النازحين الفلسطينيين، وارتكب العديد من المجازر في الجنوب، بالتزامن مع ترويجه أن الجنوب "منطقة آمنة" لإجبار العدد الأكبر من أهالي الشمال على مغادرته.
وبالتزامن؛ دخلت نحو 200 شاحنة مساعدات إنسانية بينها سبع شاحنات تحمل غاز وسولار لقطاع غزة لأول مرة منذ بداية حرب الإبادة الاحتلالية، حيث تساهم كمية الوقود في تشغيل المخابز وتدفق المياه إلى منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكما عاد إلى قطاع غزة 134 فلسطينيا كانوا عالقين في مدينة العريش المصرية منذ بداية الحرب.
في الأثناء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، خلال المواجهات العنيفة المندلعة في بلدة قباطية، جنوب جنين، مع الاحتلال عقب اقتحامه البلدة.
وصاحب اندلاع المواجهات في جنين وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية، تنفيذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة لمنازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها، واعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، حيث وصل عدد الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال منذ بدء عدوانه على غزة، إلى أكثر من 3 آلاف فلسطيني.
وطبقا لإحصاءات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 7000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل.
كما يتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، لاسيما ضد أهالي القدس المحتلة.
وفي تصريح لافت يصدر من جانب الاتحاد ألأوروبي؛ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها قوات الاحتلال ألإسرائيلي ويجب أن يتوقف.
وقالت فون دير لاين "لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين"، وذلك خلال مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وأضافت "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية"، وفق قولها.

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