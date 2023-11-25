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في مرحلتها الثانية.. هل تمدد هدنة غزة؟

11/25/2023 11:22:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - توقع ساسة ومحللون أن تمدد الهدنة لأيام إضافية اذا أتيحت البيئة المناسبة، وتوقف التصعيد بعد تبادل أسرى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي السياق أعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأميركية، أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الـ4 في غزة.
ويتوقع أن تمدد تلك الهدنة في مرحلتها الثانية إذا وافق الطرفان، بغية إطلاق ما تبقى من الأسرى.
وفي السياق وصل وفد قطري إلى دولة الاحتلال لبحث تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح مزيد من الأسرى لدى الجانبين.
بدورها، كشفت مصادر مصرية مطلعة أن اتصالات مصرية تجري لتمديد الهدنة يوما أو يومين إضافيين.
وبموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه أول من أمس وافق الاحتلال على إضافة يوم للهدنة لوقف إطلاق النار مقابل كل دفعة إضافية مكونة من 10 أسرى من النساء أو الأطفال يتم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى الخمسين الأصليين المتفق عليهم.
ما يعني أن الطرفين يمكنهما تمديد وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى تسعة أو 10 أيام وفقا للاتفاق الحالي.
ويأمل عدد من الدبلوماسيين المنخرطين في الوساطة في الإعلان عن خطط لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت قبل انتهائه، لكن يتعين عليهم إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهتهم يرى بعض المراقبين أن لدى طرفي الصراع أسبابا وجيهة تدفعهم إلى عدم تمديد وقف إطلاق النار.
ففيما يتعلق بحماس، تدرك الحركة أنها ستفقد ورقة مهمة إذا تم إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم، كما أنها وفق المراقبين قد لا تستطيع تحمل تقديم الكثير من التنازلات دون خسارة دعم الفصائل الفلسطينية الأخرى التي شاركت في هجوم 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، مثل حركة الجهاد الاسلامي، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
أما بالنسبة لنتنياهو، فيكمن خطر تمديد الهدنة، في فسح المجال لحماس بإعادة تجميع صفوفها.
علاوة على ذلك، يدرك نتنياهو أنه سيتعرض لحملة انتقادات لاذعة من قبل المتطرفين اليمينيين في حكومته، الذين قد ينسحبون من الحكومة ويفرضون إجراء انتخابات طارئة، تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي سيخسرها.
ويقدر الاحتلال الإسرائيلي أن حماس احتجزت نحو 240 شخصا في عملية "طوفان الأقصى"
في المقابل، فإنه وفقا لآخر إحصاءات "نادي الأسير الفلسطيني"، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 7000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل، ومن بين هؤلاء الأسرى أكثر من 2920 فلسطينيا اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.-(وكالات)

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