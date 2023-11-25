بدء عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين حماس وإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت، مساء أمس السبت، عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تأخير دام ساعات.
وقالت حركة حماس في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية"
وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وكانت سيارات تابعة للصليب الأحمر قد تحركت صوب معبر رفح لاستلام 13 إسرائيليا من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى. وكالات
MENAFN25112023000072011014ID1107485258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.