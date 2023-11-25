بدء عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين حماس وإسرائيل

بدأت، مساء أمس السبت، عملية تبادل الدفعة الثانية للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تأخير دام ساعات.



وقالت حركة حماس في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية"



وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية حصولها على الضوء الأخضر للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.



وكانت سيارات تابعة للصليب الأحمر قد تحركت صوب معبر رفح لاستلام 13 إسرائيليا من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى. وكالات

