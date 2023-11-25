4 شهداء في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد أربعة شبان فلسطينيين، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.
وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد أربعة اشخاص بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بالرصاص الحي. وفا
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