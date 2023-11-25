4 شهداء في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة

استشهد أربعة شبان فلسطينيين، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.



وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد أربعة اشخاص بينهم طفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بالرصاص الحي. وفا