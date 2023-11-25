حماس: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين التايلانديين تم بوساطة أردوغان

أعلنت حركة "حماس" أن إطلاقها سراح المواطنين التايلانديين المحتجزين في قطاع غزة كان بفضل جهود الوساطة التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقالت الحركة في بيان لها على "تلغرام": "استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستكمل حركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين داخل قطاع غزة". وكالات