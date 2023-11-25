حماس: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين التايلانديين تم بوساطة أردوغان

حماس: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين التايلانديين تم بوساطة أردوغان
التاريخ
11/25/2023 11:21:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت حركة "حماس" أن إطلاقها سراح المواطنين التايلانديين المحتجزين في قطاع غزة كان بفضل جهود الوساطة التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الحركة في بيان لها على "تلغرام": "استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستكمل حركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين داخل قطاع غزة". وكالات
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