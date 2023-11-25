فلسطين تدين تصريحات هولندا وتصفها بالعنصرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت الرئاسة الفلسطينية، التصريحات العنصرية للنائب في البرلمان الهولندي غيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه التاريخي فلسطين.
وشددت الرئاسة، على أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن دولته المستقلة أقرتها الشرعية الدولية في هذا الوطن، وليس في أي مكان آخر، مؤكدة أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا بغير هذه الدولة الفلسطينية.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن من يقرر مصير الشعب الفلسطيني وخياراته هو الشعب الفلسطيني نفسه، وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وليس فيلدرز ولا غيره مهما كانت مواقعهم أو سلطاتهم. وفا
MENAFN25112023000072011014ID1107485255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.