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فلسطين تدين تصريحات هولندا وتصفها بالعنصرية

11/25/2023 11:21:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

دانت الرئاسة الفلسطينية، التصريحات العنصرية للنائب في البرلمان الهولندي غيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه التاريخي فلسطين.


وشددت الرئاسة، على أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن دولته المستقلة أقرتها الشرعية الدولية في هذا الوطن، وليس في أي مكان آخر، مؤكدة أن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا بغير هذه الدولة الفلسطينية.


وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن من يقرر مصير الشعب الفلسطيني وخياراته هو الشعب الفلسطيني نفسه، وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، وليس فيلدرز ولا غيره مهما كانت مواقعهم أو سلطاتهم. وفا

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