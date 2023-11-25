ألمانيا تعلق على إطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الأسرى

ألمانيا تعلق على إطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الأسرى
التاريخ
11/25/2023 11:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان إسرائيليين.
وكانت حماس أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم. وكالات
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