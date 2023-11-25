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ألمانيا تعلق على إطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الأسرى

11/25/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان إسرائيليين.

وكانت حماس أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم. وكالات

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