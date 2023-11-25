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جهود تبذل لتمديد الهدنة في غزة

11/25/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع القول إن وفدا قطريا زار إسرائيل أمس السبت لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها الجمعة ولمدة أربعة أيام.

وقال المسؤول إن فريق العمليات القطري نسق أيضا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين دون عوائق. وكالات

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