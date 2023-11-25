جهود تبذل لتمديد الهدنة في غزة
التاريخ
11/25/2023 11:21:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع القول إن وفدا قطريا زار إسرائيل أمس السبت لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها الجمعة ولمدة أربعة أيام.
وقال المسؤول إن فريق العمليات القطري نسق أيضا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين دون عوائق. وكالات
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