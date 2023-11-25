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قادة المناخ يجتمعون في الإمارات

11/25/2023 11:21:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






تعقد نهاية هذا الشهر في الشقيقة الإمارات العربية المتحدة وباهتمام عالمي واسع قمة المناخ 28 أو بما يسمى مؤتمر الأطراف، وهو هيئة صنع القرار لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCC) المكلفة بالتفاوض وتقييم اللوائح الدولية بشأن الحد من تغير المناخ الذي يتسبب فيه نشاط الإنسان، وذلك على النحو المنصوص عليه في بروتوكول كيوتو لعام 1997، ويعقد المؤتمر بمشاركة ما يزيد على 100 دولة، وحضور أبرز قادة العالم من المهتمين في حماية الأرض بعد أن حققت القمم الـ27 الماضية أهدافها بامتياز لتؤكد استمرار العالم المتقدم المنتج للغازات الدفيئة دعمهم للأرض وتغطية التزاماتهم بتعويض خسائر دول العالم الثالث المتضررة.
أعتذر لتجاوز خطوط الكذب الفاحش في الجزء الأخير من النص أعلاه وأدعو الجميع لضغط زر محرك البحث حول نتائج قمم المناخ السابقة لتجد تكرار السفر وتكرار الاجتماع وتكرار الوعود دون الإيفاء بالالتزامات التي وضعتها الدول الكبرى على نفسها نحو المنطقة! عفوا عزيزي القارئ، وهل كنت تتوقع وأنت من سكان العالم الثالث أن تهتم دولة عظمى بتعويضك عما تحدثه صناعاتها من أضرار عليك وعلى بيئتك المحيطة ومواردك الطبيعية؟ وإن كنت لست متابعا أجيبك عاجلا وأقول بالتأكيد لن تهتم!
ما أحاول أن أدعو له، هو رسالة لكل عربي مشارك في مؤتمر المناخ أو ما يسمى مؤتمر الأطراف أو أي تسمية تختارها له، في وقت لا أجد تسمية يستحقها أكثر من ملتقى الوعود البيئية الخائبة، بأن يعزز في نقاشاته وجلساته وحواره ما لحق بالمنطقة العربية من تراجع واضح في فرص النجاة مما أوجدته سياسة الدول الصناعية الكبرى، لتضيف اليوم سياسة عدد منهم الأثر على المنطقة بالضغط على مواردها الطبيعية الناتجة من دعم الحرب على غزة، والتي يلحقها تهجير قصري وأمراض مزمنة وتلوث بالموارد الطبيعية الأساسية في المنطقة، بعد أن حققت دمارا في الأرض والهواء والبشر.
بين الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، قد تكون هذه الاستضافة الرابعة في دولة عربية أو في منطقة الشرق الأوسط حامل العبء الأكبر من ويلات كثيرة أوقعتها الدول العضمى بحقه، وما زلنا نجتمع مؤمنين في مستقبل آمن أو ننتظر الوفاء من صاحب الضرر بالتزاماته، دون أن يكون هناك تحرك عربي في وضع حلول تمكننا من تجاوز ما بدأنا فعليا بالعيش في آثاره، وكما هي الدول العظمى فهناك بين الأشقاء العرب من يملك القدرة والفرصة لتعويض عاجل للخسائر، بتمويل مشاريع التكيف والحد من الأضرار في دول عربية مركزية يرتفع الأثر والضغط اتجاهها وأبرزها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي إن لم يكن اللجوء المتكرر من عدد من الدول العربية الشقيقة أساسا لما وصلت إليه من ضغط على مواردها الطبيعية، فإنها تملك أهم مؤشرات رصد قياس ارتفاع درجة حرارة الأرض والقدرة على التكيف، متمثلا بخليج العقبة الذي يمثل الحيد المرجاني فيه المخزون الطبيعي في أقصى الجانب الشمالي للكرة الأرضية بامتداده واستقرار درجات الحرارة وتكيف نمو واستدامة الحياة البحرية فيه، وذلك باعتباره واعتماده نقطة رصد عالمية تستوجب بناء عدد من المشاريع النوعية والحصول على تمويل عالمي مكتمل لبناء أنظمة الرقابة ومدى التكيف، لنقلها من المشاهدة والرصد العيني إلى المستوى العلمي والتكنولوجي المتخصص.
الفرصة هي عربية فقط اليوم في محاولة تقليل الخسائر والتكيف في المنطقة وانعقاد المؤتمر في دولة مهمة كالإمارات العربية المتحدة يعطي فرصة أكبر لخطوات جادة، ومن يذهب للمشاركة بالمؤتمر معتقدا أن عقد اللقاء في المنطقة قد يكون سببا لاستعطاف عالمي للوفاء بالالتزامات وتعويض الخسائر فلن يحقق شيئا، فالتجربة مع الدول العظمى تتجاوز الأمر بإهمال واضح اتجاه المنطقة العربية، وتؤكده دعم الإبادة البشرية واستنزاف الموارد الطبيعية إلى جانب تحريك بوارج وطائرات ودبابات وقطع عسكرية كبيرة بثت الوقود والدمار في غزة والتي تقع في قلب المنطقة العربية ليقنعونا أنهم يجتمعون لتقليل غاز مصنع في بلدانهم، ولهذا أطلب من كل مشارك عدم التغيب والالتهاء بالجولات السياحية والتسوق بالمولات، وتأكيد حضور اللقاءات بفعالية وزيارة كافة أجنحة الدول دون مقاطعة لا منطق فيها، وطرح سؤال مباشر هو: ((ما حجم الوقود المستخدم والذي تم بثه في المنطقة للقضاء على شعب وموارد غزة لتأتوا اليوم وتطالبوا وتقدموا الوعود في تخفيف الضرر على الكوكب))؟

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