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الهوية الإنسانية الأردنية

11/25/2023 11:21:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في العشرين من الشهر الحالي دخل المستشفى الميداني الأردني الثاني قطاع غزة المحاصرُ حربا وألما وظلما وتحديدا الى خان يونس، وهو أول مستشفى يدخل القطاع بعد العدوان الذي يشنه الكيان المحتل عليه منذ السابع من شهر تشرين الأول.
يأتي دخول هذا المستشفى الميداني الثاني بعد قصف تعرض له محيط المستشفى الأردنيّ العامل في قطاع غزة وهو أمر له دلالات عدة لا بدّ من التوقف عندها؛ فالقصف لم يثن الأردن عن أن يبقى حاضرا في الميدان، هذا الحضور الذي يأتي مؤازرة لمعاناة شعب أرهقه الحصار وغير ملامحه العدوان وما رافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لم يقف الأمر عند ارسال المستشفى الميدانيّ بل كانت المرافقة الملكية المتمثلة في مصاحبة الأمير الحسين بن عبدالله للفريق الطبيّ من الخدمات الملكية الأردنية إلى مطار العريش في مصر والاشراف على عملية تجهيز وادخال المستشفى، رسائل أردنية ذات دلالات واضحة للعالم بانّ الموقف الأردني رغم قصف محيط المستشفى الأردني لم يتغير أو تهتز مضامينه؛ فالعدوان ما يزال آثما، والانتهاكات الإسرائيلية هي انتهاكات قبل كلّ شيء للقيم الإنسانية المشتركة ومحاولة لإبادة شعب بأكمله وتهجيره قسرًا لن يقف الأردن أمامها مكتوف الأيدي.
في الواقع وفي ظل هذا المشهد الأردنيّ المشرف وبرغم ألم هذه الأزمة الإنسانية التي مررنا بها جميعًا وما نزال إلا أننّا استطعنا إعادة اكتشاف ذواتنا من جديد
وما حدث كان فرصة ليتعرف الجيل الصاعد على هويته الأردنية؛ ما حدث وما قام به الأردن في ظل عدوان صمت العالم أمامه أو يكاد يجعلنا ندرك أنّ الهوية لها أبعاد أخرى لا نجدها عند شعوب كثيرة، فالجذور الإنسانية المتاصلة والحضارة التي تبنى في عمق الإنسان والأخلاق التي تنشأ عليها الدول هي المحرك في التعاطي مع الأحداث من حولنا.
أدركنا مجددا أن الحضارة والهوية الإنسانية لا تقاس بعدد السنين والمباني الشاهقة ورأسمال وسلاسل المطاعم الشهيرة وغيرها ؛ فهي لم تكن يوما قادرة على بناء مفهوم الإنسان. أدركنا مع هذا العدوان أنه يمكن لدولة كالأردن أن تقف في وجه آلة الحرب بإنسانيتها ورسائلها إلى العالم وأنّ تغير من الموقف الدولي ولو خطوةً واحدة، وأن تكون أول الحاضرين بضميرها لندرك ولو قليلا أن في العالم مكانًا ما يزال بخير.
هذه الأزمة وما كشفته عن الأردن وعمقه الإنساني والأخلاقي يتوجب أن يكون بوصلة لإعادة تعريف الهوية الأردنية وتدريسها وزرعها في نفوس النشء، فالأردن بعمق هويته ضمير إنساني حيّ، ينبذ الظلم والطغيان، ويعلم جيدا ((أنّ الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينه)).

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