-->

Sunday, 26 November 2023 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعمار مادبا ينظم ندوة عن دور الملك في مساندة الأهل في قطاع غزة

11/25/2023 11:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




نظمت مؤسسة إعمار مادبا اليوم السبت ندوة بعنوان: "دور جلالة الملك في مساندة الأهل في قطاع غزة" بقاعة هضاب ضانا تحدث فيها كل من العميد المتقاعد عيد ابووندي واللواء المتقاعد شبيب ابووندي واللواء المتقاعد جمعة الهروط ورئيس مجلس محافظة مادبا والشيخ احمد ابوالغنم والدكتوره هبه حدادين والنائب الأسبق سليمان الزبن وسليمان المليطي والدكتور فايز الهروط والشاب حران القيسي والقاضي الأسبق محمد ابوالغنم.

وقالوا "إن الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، موقف مشرف نفاخر به الدنيا، وأن الشعب الأردني يقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية".

وتحدثوا عن دور الأردن وجلالة الملك في خدمة القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية للوقوف في وجه العدوان الهمجي.

وأضافوا "إن مواقف جلالة الملك المشرفة تجاه فلسطين وأهلها المرابطين الصامدين في وجه الغاصبين، مشهود لها في كل أنحاء الدنيا"، مشيرا إلى المواقف والمساعي الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك لوقف الحرب على غزة ومنع تهجير أهلها من أراضيهم.

وأكد رئيس مؤسسة اعمار مادبا العين محمد خريبات الأزايدة الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وعلى اتصالات وتحركات جلالة الملك في المحافل الدولية كافة، والتواصل مع معظم قادة العالم لوقف هذه الحرب البربرية على غزة وأهلها وتقديم المساعدات لهم.

بحضور رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان العين المهندس عبدالحكيم الهندي والعين عبدالله المطر العجارمة وجمع غفير من المدعوين .

وكان الحفل بدأ بالسلام الملكي وقراءه الفاتحة على شهداء فلسطين والاردن .

و أصدر الحضور بيانا داعما لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، الذين يتعرضون للعدوان الإجرامي الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
و تاليا البيان الذي قرأه الزميل فلاح القيسي..

بسم الله الرحمن الرحيم

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم
بيان الفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية في مادبا..

نظراً لما يُمليه علينا واجب الدفاع عن الوطن بيتنا وشرفنا ورمز وجودنا جميعا ، ونحن نشتم رائحة فتنة وخطر مؤامرات تلوح في الافق واصوت نعيق يرددها من ينفخون الابواق المأجورة بفكرهم وحبرهم الملطخ بدماء الشهداء في محاولة تعكر صفو أجواء الأردن بنشر سمومهم في اروقة الشارع الاردني
، وبخلق النعرات لحرف البوصلة عن صلابة الموقف الرسمي والشعبي الأردني تجاه فلسطين والحرب على غزة في محاولات خبيثة يائسة ماكره
وحيال ذلك كله فأننا نؤكد على ثوابتنا وقناعاتنا الوطنية التالية..

١- نرفض ونقلع جذور وبذور زرع الفتنه ولا نقبل التشكيك بالانتصار الذي استطاع به جلالة الملك من توجيه البوصلة نحو القضية الفلسطينية في كثير من الدول العظمى والصديقة ، واطلاعهم على حقيقة الاجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واظهاره للعالم ، رغم محاولات حرف مسار السياسة الأردنية في دعمها للقضية الفلسطينية.

٢ -نثمن ونفخر بالجهود التي يبذلها جلالة الملك والقرارات السياسية الجريئة في نصرة غزة من الغاء للاتفاقيات وتجميد العلاقات الدبلوماسيه مع الكيان الاسرائيلي والعون الانساني الطبي للاشقاء في غزه من خلال المستشفى الميداني الاردني ومشاركة سمو ولي العهد الأميرالحسين بن عبدالله مع الفريق الطبي الاردني ، ونثمن الخطوات التي يقوم بها جلالة الملك بهمة وعزم وقوة في جميع الاتجاهات لتحقيق حل الدولتين واحقاق الشرعية الدوليه رغم الاعباء السياسية والاقتصادية التي يتحملها الاردن قبل وبعد حرب غزة ،

٣- نراقب بوعي ونتصدى بثبات خلف جلالة الملك وجيشنا العربي واجهزتنا الأمنية إلى ما تؤول اليه المنطقة وصراعاتها التى تستهدف الاردن وشعبه وقواه الوطنيه ، لإنتاج الفوضى وعدم الاستقرار

رابعا / نتصدي لمخططات استهداف الوطن بالمحافظة على وحدة التماسك والترابط والتعاضد والوقوف مع الاشقاء في فلسطين ونصرتهم ورفض التهجير وما كنا ولن نكون الحلقة الأضعف في محاولات تصفية القضية الفلسطينيه على حسابنا من خلال ما يسمى صفقة القرن التي واجهها جلالة الملك باللآت الثلاث لا للتهجير لا للتوطن والقدس حط احمر .

خامساً / ندعو الى عدم الاصغاء لاكاذيب إعلام البعض ومكرهم في نشر الفتن والاشاعات واختلاقها ونحن اكثر حذراً وادراكا لواقع ما يدار ويحاك في الظلام للاردن بدحض كل الأكاذيب والمحاولات المشبوهه وتشويه الواقع والحقيقة .

سادساً / نرفض ونستنكر حالة نفث السموم الإعلامية المأجورة والوقوف ضدها ونسعى الى خلق حالة إعلامية وطنيه تتصدى لتلك الافتراءات والاكاذيب وبخطى ثابته ومتزنه نواصل المسير في النهج التاريخي لهذا البلد الذي لم يتوانى يوما عن نصرة فلسطين والدفاع عنها بالدم والشهاده ، وقد أن الأوان أن نتوقف عن جلد ذاتنا الوطنية والحذر كل الحذر مما ينشر ويبث من سموم إعلامية واكاذيب تنسجها اقلام وعقول مستأجره عبر مواقع التواصل الاجتماعي

سابعاً / الاردن بيتنا وفلسطين بوصلتنا ، رؤيتنا واضحة ورسالتنا موحده ومسيرتنا مستمره يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ونحن خلفه نؤمن بحكمه وحكمته نسير لنصرة الاشقاء الفلسطينين . فمن لا يحافظ على الاردن لن تهمه فلسطين ، وأي محاولة للتخريب أو نشر الفوضى هي خيانة .
وختاما.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .

عاش الأردن شامخاً بقيادته الهاشمية وشعبه العظيم. وجيشه الباسل وأمنه الساهر . وعلى صخرة وحدتنا الوطنية تتحطم كل المؤمرات

MENAFN25112023000072011014ID1107485247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث