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العقبة أمام تحدي إنقاذ الموسم الشتوي بعد إلغاء حجوزات البواخر السياحية

11/25/2023 11:20:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- البحث عن بدائل، شعار يفتتح به القطاع السياحي بكل مكوناته في مدينة العقبة موسمه الشتوي، الذي تزامن انطلاقه مع بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة وما أفرزه من أحداث تعتبر وفق قواعد السياحة والسياح بـ "غير المستقرة"، والتي انعكست على الحجوزات المسبقة لسياحة البواخر التي تم الغاء ما نسبته 70 % منها، وفق عاملين ومعنيين بالقطاع.
إلغاء 70 % من الحجوزات، يضع القطاع السياحي في مرحلة شبه السكون لمدة قد تمتد لأكثر من شهرين وربما ثلاثة أشهر وبالتالي انتهاء موسم السياحة الشتوية على وقع الخسائر.
وفق معلومات الجهات المعنية، فقد كان مقررا أن تصل إلى العقبة خلال الفترة الحالية والقادمة أكثر من 70 باخرة سياحية، بينما تم الغاء جميع حجوزات هذه البواخر.
وتقدر جمعية وكلاء السياحة والسفر بالعقبة أن نسبة إلغاء حجوزات السياح لرحلاتهم إلى الأردن وصلت إلى أكثر من حوالي 70 %، في إشارة واضحة الى إمكانية ارتفاع النسبة خلال الفترة المقبلة.
وساهم موسم البواخر السياحية الماضي، بانتعاش ملحوظ في جميع القطاعات المرتبطة بالسياحة لا سيما قطاعي النقل والمطاعم.
وبحسب أرقام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فقد شهد الموسم السياحي2022 /2023 انتعاشا ملحوظا، حيث سجلت محطة العقبة للسفن السياحية وصول أكثر من 71.500 ألف زائر إلى العقبة، على متن 58 باخرة، متجاوزة التوقعات بـ 25 ألف سائح و10 بواخر.
وكان من المتوقع أن تتكرر حالة النشاط السياحي للموسم الشتوي الحالي 2023 - 2024، وفق مؤشرات دلت على ارتفاع بنسبة الحجوزات المسبقة قبل بدء العدوان.
وبناء على معطيات الموسم الماضي، فقد استعدت العقبة الى قفزة نوعية لهذا الموسم قبل ان تأتي الأحداث وتعيد الحسابات بشكل كامل.
يقول عاملون بقطاعات سياحية، إن موسم البواخر السياحية أنعش العديد من القطاعات وتنامت من خلاله سياحة الرحلات إلى منطقتي وادي رم والبتراء لتصبح البواخر السياحية في العقبة من أبرز المساهمين في اقتصادها.
ويرى خبراء وأصحاب مكاتب سياحية، أن الحرب المستعرة في فلسطين المحتلة لها آثار سلبية كبيرة خاصة على القطاع السياحي والذي تراجع أداؤه بشكل كبير وملموس خاصة في العقبة.
وتبدو الحلول الممكنة بالنسبة لهم وعلى المدى القريب، التوجه أكثر نحو السياحة الداخلية، والانفتاح على الأسواق الخارجية غير التقليدية.
يبين الخبير السياحي محمود هلالات أن على المكاتب السياحية والعاملين في القطاع السياحي البحث عن أسواق سياحية جديدة بدلا من الأسواق التقليدية، مؤكدا أن السياحة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث الدائرة، وأن أي تداعيات مشابهة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول أو الحروب أو الإرهاب أو الحروب الأهلية و التمرد و التظاهر، تنعكس مباشرة على أداء القطاع السياحي وتهدده في أي بلد من العالم، مبينا أنه نظرا لما تمثله الحرب الصهيونية الغاشمة على غزة فقد أثر ذلك على قطاع السياحة في الدول المجاورة وقد ألغى آلاف السياح حجوزاتهم إلى المنطقة.
وبين هلالات أنه ولإنقاذ الموسم السياحي الحالي فإن البدائل محدودة وتتمثل في السياحة الداخلية، وهو ما يتطلب تشجيع المواطن من خلال برامج تسويقية تطرح الأسعار التشجيعية تناسب كافة طبقات المجتمع، بالإضافة إلى التوجه نحو الأسواق العربية وخاصة الخليجية لقربها منا وذلك من خلال برامج وحملات دعائية مكثفة.
يوضح مدير مكتب سياحي محمد المشاعلة لـ "الغد" أنه تعاقد مع أكثر من 3 شركات سياحية لجلب سياح إلى العقبة سابقا، إلا أن جميع الشركات ألغت حجوزاتها بسبب الأوضاع في المنطقة بما فيها حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وبرامج الترفيه السياحية، مؤكدا أن شركات سياحية أخرى توقف نشاطها بشكل كامل.
واقترح المشاعلة على وزارة السياحة وسلطة منطقة العقبة الخاصة البحث عن بدائل جديدة ومستدامة خاصة فيما يتعلق بفتح أسواق جديدة غير تقليدية، لا سيما التوجه نحو الدول العربية وأسواق أخرى مع التركيز على السياحة الداخلية وتشجيع روادها على القدوم إلى العقبة ووادي رم والبتراء بأسعار تشجيعية وذلك بالتعاون مع المكاتب السياحية والفنادق بشكل عام.
وبين العامل بالقطاع السياحي أيمن أبو سلمى أن حرب غزة وجهت ضربة قوية للقطاع السياحي، حيث تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة زادت عن 50 % منذ اندلاعها، وهذا يشمل كافة المشغلين في القطاع السياح سواء النقل السياحي او البحري وغيرها، مشيرا أن البواخر السياحية التي كان من المقرر أن تصل خلال شهري تشرين ثاني(اكتوبر) وتشرين ثاني (نوفمبر) لم يصل منها سوى 4 بواخر من أصل 24 باخرة، وأخرى تم الغاء وصولها بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وكان وزير السياحة مكرم القيسي قد أكد في تصريحات سابقة أن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40 % منذ بدء الحرب، وكذلك تراجع حجوزات المطاعم السياحية بين 60-70 %، بحسب البيانات التى وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية، إضافة إلى إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب حتى نهاية العام، مؤكدا أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة إلى حجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.
يذكر أن النشرة الأخيرة للبنك المركزي ذكرت أن الدخل السياحي الأردني بلغ 4.5 مليار دينار، حتى نهاية شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، حيث بلغ عدد الزوار بحسب بيانات وزارة الداخلية 5.5 مليون زائر.
وتعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع وزارة السياحة والمكاتب السياحية إلى جذب أسواق سياحية جديدة والتواصل معها لاعتماد العقبة كواجهة سياحية إضافة إلى السياحة الداخلية من خلال برامج هادفة ومشجعة.
في تطور أخير قد يبعث الأمل وينقذ ما أمكن من الموسم قبل فوات الآون، استقبلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مؤخرا، 23 مكتبا سياحيا من إقليم كردستان في العراق بهدف التواصل لفتح سوق جديد إلى العقبة.
مثل هذه التحركات باتت مطلوبة أكثر والتي تمكن القطاع السياحي التحرر من الأسواق التقليدية وعدم الاعتماد الكلي عليها وهو ما يتيح خيارات دائمة طوال الموسم.
يقول مصدر مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن السلطة وبالتعاون مع وزارة السياحية والمكاتب السياحية تسعى للبحث وجذب أسواق سياحية جديدة والتواصل معها لاعتماد العقبة كواجهة سياحية، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية من خلال برامج هادفة ومشجعة تتبنى فكرة العروض المميزة لكافة المنتجات السياحية في منطقة المثلث الذهبي.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بصفته غير مخول بالتصريح، أن السلطة من خلال مديرية السياحة والشركاء اجتمعت مع المنشآت الفندقية بهدف الخروج من حالة الركود التي تعيشها، وتراجع نسبة الحجوزات إلى أقل من 50 %.
وكشف أن من بين المقترحات الأكثر توافقا خلال هذه المرحلة وعلى المدى القصير اتباع آلية العروض الموجهة إلى السياحة الداخلية، بالإضافة إلى التطلع نحو أسواق جديدة كبديل للأسواق التقليدية خلال هذه الفترة.

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