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الزراعة المبكرة.. مشهد غاب لسنوات تعيده الأمطار غير المسبوقة

11/25/2023 11:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة و عامر خطاطبة






محافظات- على نحو غير مسبوق، يتهافت العديد من المزراعين هذه الأيام على زراعة أراضيهم بعد هطول كميات من الأمطار التي اعتبرت كافية لبدء موسم زراعي مبشر بالخير، وبخلاف المواسم السابقة التي شهدت تأخرا بتساقط الأمطار وتراجع كمياتها لدرجة أن العديد من المزارعين بدأوا يتركون أراضيهم بورا من دون زراعة.
حالة الاستنفار الزراعي ليست محصورة في محافظة دون أخرى رغم أن الأمطار التي هطلت الأسبوع الماضي تفاوتت معدلاتها تبعا للمناطق.
في عجلون وبعيدا عن اعتبارها حالة فريدة ولكنها مميزة من حيث كمية الأمطار، سجلت المحافظة أرقاما قياسية واستثنائية بكميات الأمطار التي هطلت، ووصلت إلى زهاء ربع المعدل التراكمي العام، ما فتح شهية المزارعين لتحين الفرصة للبدء بحراثة مساحاتهم الزراعية وبذر الحبوب، وغرس الأشجار المثمرة.
ويصف مزارعون هذه الكمية بالكبيرة والمبشرة بموسم زراعي جيد، مؤكدين أن الكميات الهاطلة تبلغ 4 أضعاف ما تساقط من أمطار لمثل هذا الوقت من الموسم الماضي والمواسم السابقة، وهو ما يقترب مما يطلقون عليه بـ" الوسم" والذي يعني نجاح الزراعات المختلفة ونمو أنواع البذار المختلفة والمراعي الطبيعية، مبينين أنهم سيضطرون للانتظار بضعة أيام حتى جفاف التربة، والانتهاء من موسم قطاف الزيتون، للبدء مباشرة بزراعة المحاصيل المختلفة.
غير أن مزارعين أكدوا أن استغلال الموسم الحالي بزراعة المساحات الزراعية المتاحة لديهم يحتاج إلى كلف ونفقات ليست بالقليلة كأجور حراثة وأثمان بذار، في حين قد ترتفع هذه الكلف على نحو كبير في حال احتاجت أراضيهم الوعرة إلى أعمال استصلاح شاملة كإزالة الصخور وعمل الجدران والسلاسل الحجرية وآبار المياه، ما يستدعي من وزارة الزراعة زيادة الدعم المخصص للاستصلاح وتوفير الغراس والبذار بأسعار مدعومة.
ويقول المزارع محمد العيد إن تجاوز كميات الأمطار زهاء 120ملم حتى الآن يعد أمرا غير مسبوق، وفتح شهية المزارعين، للبدء بحراثة أراضيهم وبذرها بالحبوب كالقمح والفول، وغرس أشجار مثمرة، كالزيتون والعنب والتفاحيات والحمضيات واللوزيات وغيرها الكثير، خصوصا وأن هذه الكميات ستوفر نسبة رطوبة جيدة في التربة، فهي تقترب من "الوسم" الذي تعتمد عليه زراعاتهم البعلية من الزيتون، ومختلف الأشجار البعلية، والكثير من أنواع المحاصيل الحقلية والحبوب.
حال المزارعين بعجلون لا يختلف عما هو عليه مزارعي محافظة إربد، والذين وعلى نحو غير متوقع يسارعون إلى توفير ما أمكن لزراعة اكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية خاصة وأن محافظة إربد تضم مساحات واسعة من الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية.
ويقول المزارع أبو نادر فريحات، أن ما زاد من تفاؤل المزارعين، هو غزارة الأمطار السابقة وتسجيلها لهطل مرتفع يقترب من الـ120 ملم خلال يومين، مشيرا إلى أن المزارعين ينتظرون لحين انتهاء موسم الزيتون وجفاف التربة سطحيا للبدء بحراثتها وتسميدها وبذر الحبوب المختلفة وزراعة الأشجار المثمرة، موضحا أن تشبع التربة السطحية لتصل إلى عمق زهاء الـ15 سم بالمياه، يعد مؤشرا على حدوث "الوسم" الزراعي.
المهندس الزراعي سامي الفريحات يقول إن هطول الأمطار يبشر بموسم زراعي جيد، فهي ستساهم في نجاح الغراس الحديثة والاشجار المثمرة، وتساهم في انبات المراعي الطبيعية التي ستخفف العبء على مربي الثروة الحيوانية، وتفيد في تنظيف الجو من الغبار والملوثات ما يساعد في التقليل من الحشرات الضارة والحد من انتشارها وتعزيز المخزون المائي في السدود وينعكس إيجابا على جريان الأودية ومخزون المياه الجوفية.
ودعا مجلس المحافظة بعجلون ومديرية الزراعة إلى توفير مخصصات كافية لدعم المزارعين، خصوصا فيما يتعلق بتوفير البذار والأشجار المثمرة بأسعار مدعومة والعلاجات المجانية، وزيادة مخصصات مشاريع استصلاح الأراضي والحصاد المائي.
وتؤكد مصادر مديرية زراعة عجلون، أن كميات الأمطار التي فاقت 120 ملم، ستكون لها آثار إيجابية وكبيرة على المزروعات بشتى أنواعها، لافتة إلى أثرها الإيجابي على الأشجار والغابات والمراعي، ما يعزز آمال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، داعية إلى استغلال مشاريع الحصاد المائي في المزارع والمنازل وعمل الآبار لتخزين المياه لاستغلالها للري والزراعة.
وأوضحت أن الأمطار الأخيرة وفرت رطوبة جيدة في التربة، ستساعد على إنبات البذار، وترفع نسبة الرطوبة في التربة، بحيث ستساعد على إنبات البذور البرية التي ستتشكل منها المراعي الطبيعية، وستوفر للمزارعين فرصة مواتية لزراعة الحبوب والغراس بجميع أنواعها.
وأكدت أن هذه الكميات المبكرة ستمنح الموسم الزراعي دفعة جيدة لإنعاش المزروعات والأشجار المثمرة والحرجية وإزالة خطر الجفاف، وتسهم بتوفير ظروف ملائمة لإنجاح زراعة المحاصيل الشتوية في الأراضي التي جهزت، وسقاية الأشجار وتوفير مخزون مائي للأودية والينابيع والسدود، وإدامة الحياة النباتية ونمو الأزهار وإدامة خضرة الأشجار خصوصا البرية.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إن مجلس المحافظة خصص للقطاع الزراعي العام الحالي مبالغ جيدة ليتم من خلالها دعم المزارعين من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وحفر الآبار وتوفير العلاجات وأنواع من الغراس، إضافة مخصصات لتبطين وصيانة أقنية الري وخفض الفاقد منها.
في الكرك، اعتبر مزارعون ومختصون بالزراعة أن الأمطار الأخيرة التي تساقطت على المحافظة على نحو غير مسبوق، تعتبر كافية لبدء موسم زراعة المحاصيل الحقلية، مشيرا إلى أن الزراعة في هذا الوقت من الموسم تعد مبكرة قياسا لما أصبح عليه الحال خلال السنوات الماضية، والتي شهدت إما انحباس الأمطار وبالتالي تأخر موعد الزراعة أو تساقط كميات قليلة وغير كافية.
وكانت المحافظة شهدت خلال الأعوام الأخيرة ندرة بالأمطار، ما أثر بشكل كبير على زراعة المحاصيل الحقلية وتراجع كميات المنتج منها الى مستويات قياسية.
ومع بدء الهطول المطري بمعدلات مناسبة، يستعد غالبية المزارعين للموسم، برغم مخاوفهم من تكرار ما جرى في المواسم السابقة، الذي وصفه مزارعون بالأسوأ خلال سنوات طويلة.
وكان العديد من المزارعين يؤجلون زراعة محصول القمح لفترة متأخرة بسبب انحباس الأمطار، في حين أن بعضهم يلجؤون لزراعة جزء كبير من الأراضي بالشعير الذي يحتاج لكميات مياه أقل، وفي كلا الحالتين تعرض أغلب المزراعين لخسائر مالية كبيرة.
وبحسب مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة فإن مختلف مناطق المحافظة شهدت تساقط كميات كبيرة من الأمطار يفوق معدل التساقط السنوي في هذه الفترة، وهو ما يساهم في بدء زراعة المحاصيل الحقلية التي تحتاج أساسا لتساقط مطري جيد بهذه الفترة.
وبين أن الأمطار الأخيرة وفي حال استمرار الهطول وتتابعه بشكل جيد سوف يبدد مخاوف المزارعين من زراعة حقولهم كما حصل في مواسم سابقة.
وبين أن كميات الأمطار بلغت في الكرك 42 ملم والمزار الجنوبي 51 ملم وعي 37 ملم وفقوع 32 ملم والقصر 43 ملم والقطرانه 3 ملم .
وقال المزارع عايد الجعافرة إن كميات الأمطار التي هطلت تعد في حدود حاجة التربة والمحاصيل لفترة تمتد لنهاية الشهر الجاري، وخصوصا القمح والشعير الذي يتوقع انتهاء الزراعة منهما منتصف الشهر المقبل.
وقالت الخبيرة الزراعية وعضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين المهندسة كرم قسوس إن الموسم الزراعي للعام الحالي سيكون جيدا وخصوصا في ظل تساقط جيد للأمطار بوقت مبكر بداية الموسم وبكميات جيدة تساوي معدل الهطول على مدى شهر في الأحوال العادية.
وأشارت إلى أن التربة للحقول كانت بحاجة إلى هذه الكميات لتعادل الجفاف السائد لأعوام بحيث أن التربة كانت بحاجة إلى كمية كبيرة من الأمطار لتصل الرطوبة إلى أعماق جيدة.

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