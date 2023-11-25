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العميد يسجل أسوأ 7 جولات

11/25/2023 11:18:47 PM
(MENAFN- Al Watan) سجَّل الاتحاد، عدة أرقام سلبية بعد تعادله مع الاتفاق، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن للمحترفين.
ويعتبر التعثر هو السادس للنمور في آخر 7 جولات من خلال 4 تعادلات، و3 خسائر، وانتصار يتيم.
وحصد العميد في آخر 7 جولات 7 نقاط من أصل 21 نقطة في أسوأ حصيلة له من بداية الموسم، علمًا أنه جمع في أول 7 جولات 18 نقطة من أصل 21 نقطة.
وتعثر حامل اللقب، الموسم الماضي خلال 30 جولة 8 مرات، بينما تعثر هذا الموسم حتى الجولة الـ14 سبع مرات.
وتراجع الاتحاد عن صدارة أكثر الفرق حصدًا للنقاط خارج أرضه إلى الثالث برصيد 15 نقطة جمعها من 8 مباريات.
ورغم بداية الاتحاد القوية هجوميًا في الجولات الأولى وصدارته لقائمة أقوى هجوم، تراجع للمركز الرابع تهديفيًا بـ25 هدفًا بفارق 14 هدفًا عن النصر الأول في هذه القائمة.
وفشل الاتحاد في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة السادسة تواليًا ليعود من صدارة أقوى دفاع للوصافة بعد أن اهتزت شباكه 13 مرة، رغم أن المونديالي خرج بشباك نظيفة 5 مرات في أول 6 جولات بالدوري.
ويعتبر التعادل مع الاتفاق هو السابع بين الفريقين بعهد دوري المحترفين، والأول في ملعب الاتفاق منذ 2012، فيما انتصر الاتحاد 16 مرة، والنواخذة 6 مرات.

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