العميد يسجل أسوأ 7 جولات

(MENAFN
- Al Watan) سجَّل الاتحاد، عدة أرقام سلبية بعد تعادله مع الاتفاق، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن للمحترفين.
ويعتبر التعثر هو السادس للنمور في آخر 7 جولات من خلال 4 تعادلات، و3 خسائر، وانتصار يتيم.
وحصد العميد في آخر 7 جولات 7 نقاط من أصل 21 نقطة في أسوأ حصيلة له من بداية الموسم، علمًا أنه جمع في أول 7 جولات 18 نقطة من أصل 21 نقطة.
وتعثر حامل اللقب، الموسم الماضي خلال 30 جولة 8 مرات، بينما تعثر هذا الموسم حتى الجولة الـ14 سبع مرات.
وتراجع الاتحاد عن صدارة أكثر الفرق حصدًا للنقاط خارج أرضه إلى الثالث برصيد 15 نقطة جمعها من 8 مباريات.
ورغم بداية الاتحاد القوية هجوميًا في الجولات الأولى وصدارته لقائمة أقوى هجوم، تراجع للمركز الرابع تهديفيًا بـ25 هدفًا بفارق 14 هدفًا عن النصر الأول في هذه القائمة.
وفشل الاتحاد في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة السادسة تواليًا ليعود من صدارة أقوى دفاع للوصافة بعد أن اهتزت شباكه 13 مرة، رغم أن المونديالي خرج بشباك نظيفة 5 مرات في أول 6 جولات بالدوري.
ويعتبر التعادل مع الاتفاق هو السابع بين الفريقين بعهد دوري المحترفين، والأول في ملعب الاتفاق منذ 2012، فيما انتصر الاتحاد 16 مرة، والنواخذة 6 مرات.
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