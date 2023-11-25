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شاطئ الطرفة يستعد للموسم

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) جذب شاطئ الطرفة بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا الزوار والمواطنين، ويعد أحد الشواطئ التي تتميز برمالها وبمراكب الصيد، إذ يحث الزوار على توثيق وجودهم، في وقت يشهد الشاطئ أعمالا تحسينية وتطويرية كبيرة، وتجهيزات للحديقة، وتعمل أمانة جازان على إنجاز المهمة قبل بدء الموسم الشتوي، وسط مطالب بتنظيف الشاطئ من بقايا المخلفات البحرية.

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