شاطئ الطرفة يستعد للموسم

شاطئ الطرفة يستعد للموسم
التاريخ
11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) جذب شاطئ الطرفة بمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا الزوار والمواطنين، ويعد أحد الشواطئ التي تتميز برمالها وبمراكب الصيد، إذ يحث الزوار على توثيق وجودهم، في وقت يشهد الشاطئ أعمالا تحسينية وتطويرية كبيرة، وتجهيزات للحديقة، وتعمل أمانة جازان على إنجاز المهمة قبل بدء الموسم الشتوي، وسط مطالب بتنظيف الشاطئ من بقايا المخلفات البحرية.
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