-->

Sunday, 26 November 2023 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصر عاجل لاحتياجات سوق العمل من الوظائف

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت لجنة السعودة لسوق العمل في حصر احتياج سوق العمل من الوظائف والمهن التي لا تجد المخرج التعليمي المناسب، إضافة الى تجديد الشواغر لكل تخصص مطلوب بكل مدينة لمنشآت القطاع التجاري، بما في ذلك أنشطة التجزئة والجملة والمهنية.
فيما دعت اللجنة المنشآت التجارية المنتسبة للغرف التجارية بسرعة رفع أسماء المهن التي يحتاجها السوق، تمهيداً لرفعها إلى وزارة التجارة، والتي تعمل على بدء مبادرة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل مع الجامعات والكليات.
يذكر أن وزارة التجارة عملت منذ وقت سابق على خطة لنقل مهام توطين قطاع التجزئة ومستهدفاته من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التجارة بحكم الاختصاص والعمل على خفض معدلات البطالة وتعزيز توفر البدائل الوطنية في القطاع التجاري، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الصادر في منتصف العام الفائت القاضي بانتقال مهمات التوطين ومستهدفاته بالقطاع التجاري إلى وزارة التجارة.
واستجابة لذلك عملت الوزارة على استحداث وكالة مساعدة جديدة تعنى بتوطين القطاع التجاري ورفع وتطوير متاجر قطاع التجزئة ورفع كفاءة رواد الأعمال، والارتقاء بالخدمات المقدمة ومعالجة إشكاليات التوريد والاستيراد لمتاجر التجزئة وتطوير سلاسل الإمداد.
نتائج مبادرات التوطين التي نفذت الموارد البشرية حتى الآن:
توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً فرعياً اقتصادياً في تجارة الجملة والتجزئة
توطين منافذ البيع في 9 أنشطة فرعية اقتصادية في تجارة الجملة والتجزئة
توطين 40 ألف كادر سعودي في القطاع الصحي
توطين 8 آلاف كادر سعودي في الإيواء السياحي
توطين مهن طب الأسنان بنحو 3 آلاف ممارس في القطاع الخاص
توطين مهنة الصيدلة: بزيادة ممارسي المهنة والتخصصات التابعة لها بنحو 4 آلاف ممارس
توطين 15.6 ألف كادر سعودي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
توطين 6 آلاف ممارس لمهنة المحاماة

MENAFN25112023000089011017ID1107485229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث