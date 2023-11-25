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الاقتصاد الخليجي ينمو بشكل مضاعف

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يبلغ نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 1% قبل أن يزيد النمو خلال عامي 2024 و2023 إلى 3.6% و3.7%.
وأشار البنك في تقرير له إلى أن النمو الذي ستشهده دول مجلس التعاون الخليجي يعادل 3 أضعاف النمو الحالي مدعوما باستمرار البلدان في جهود التنويع الاقتصادي، وهو ما يبشر بنمو مستمر باقتصادات دول المجلس.
الاقتصاد غير النفطي
ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المنطقة بنسبة 3.9% في عام 2023 و 3.4% على المدى المتوسط مدعوما بالاستهلاك الخاص المستدام والاستثمارات الإستراتيجية الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد النفطي بنسبة 3.9% وسط تخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك + والتباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد السياسة النقدية والمخاوف الجيوسياسية.
نمو الاقتصاد السعودي
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بالتركيز على تنويع اقتصاداتهم من خلال مشاريع ومبادرات جديدة.
مضيفا أن المملكة تقوم ببناء مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على طول ساحل البحر الأحمر والذي من المتوقع أن يعزز قطاع السياحة والعقارات في المملكة. كما تعمل على تطوير مشاريع ترفيهية جديدة بما في ذلك القدية، حيث تسعى لتقليل اعتمادها على النفط وخلق المزيد من فرص العمل كجزء من برنامج رؤية 2030.
ونما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأسرع وتيرة له في أربعة أشهر في أكتوبر بسبب ارتفاع طلبات العملاء وتحسن الظروف الاقتصادية.
وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لبنك الرياض إلى 58.4 في أكتوبر مرتفعة من 57.2 في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ يونيو.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.5% هذا العام قبل أن ينتعش إلى 4.1 % في عام 2024، وفقا للبنك الدولي. ومن المتوقع أن ينكمش القطاع النفطي بنسبة 8.4 % هذا العام وسط تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+، في حين من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 %.
وقال البنك الدولي إن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي نمت بشكل مطرد، لتصل إلى 2.6 مليون في أوائل عام 2023، مع مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من الضعف في 6 سنوات، من 17.4 % في أوائل عام 2017 إلى 36 % في الربع الأول من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا التطور الإيجابي كان نتيجة لحملة إصلاح فعالة، بدأتها رؤية المملكة 2030، والتي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة.
نمو اقتصاد الإمارات
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.4% في عام 2023 مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.7% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5%، مدعوما بأداء قوي في مجالات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة في الإنفاق الرأسمالي، وفقا للبنك الدولي.
كما يستمر الاقتصاد غير النفطي في الإمارات في النمو وسط دفعة التنويع، وسجلت أحدث البيانات أن النشاط التجاري في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات في أكتوبر، مدفوعا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة والإنتاج.
النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي:
2021= 3 %
2022= 7 %
الربع الأول 2023= 3.5%
الربع الثاني 2023= 1%

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