-->

Sunday, 26 November 2023 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع 1% خلال أسبوع

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الذهب للأسبوع الثاني على التوالي مكاسب أسبوعية، وارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار خلال تداولات نهاية الأسبوع، حيث تلقى الذهب دعمًا من ضعف الدولار ‏والرهانات على أن الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من دورة التشديد ‏النقدي.‏
وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 2001.97 دولار ‏للأوقية، كما حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، ‏فقد أغلقت الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.5% عند 2003 دولارات للأوقية.‏
وقال فيليب سترايبل، كبير إستراتيجيي السوق في بلو لاين، إن مؤشر الدولار ‏يتدهور بسبب البيانات الأضعف التي صدرت هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن ‏تحول بنك الاحتياطي الفدرالي إلى اتجاه أكثر تشاؤمًا، ومن ثم يمكن أن يكون ذلك ‏بمثابة دعم للذهب في عام 2024.‏
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، وسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني وسط ‏توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول ‏مايو أيار من العام المقبل.‏
ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك بنك الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ‏في اجتماع ديسمبر كانون الأول، في حين يتوقعون فرصة بنسبة 64% تقريبًا ‏للخفض في وقت مبكر من مايو أيار.

MENAFN25112023000089011017ID1107485227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث