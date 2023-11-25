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مهرجان الوليمة

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تروقني نشاطات وزارة الثقافة، لأنها تُعيدني لتراثي وتربطني بأرضي، فمهما كانت درجة تقدمنا لا غنى عن الجذور. لذلك تهتم السعودية بجميع الجوانب ولا تغفل عن تعزيز ارتباطنا بتراثنا وأصالتنا. لا أشك لحظة في أن مهرجان ((الوليمة للطعام السعودي)) الذي تنظمه هيئة فنون الطهي في الرياض، سيكون المهرجان الأكثر إقبالا من الأسر والأفراد، نظرا لفكرته المستحدثة، وعلاقته الوثيقة بالتراث الغذائي، وهو من أكثر الأشياء جذبا نظرا لارتباطه الوجداني بالمواطنين. وكذلك لأن الطعام السعودي بأنواعه المختلفة وتعددها، بمناطق المملكة كافة، يلقى قبولا كبيرا لدى الأسر السعودية والأفراد على حد سواء.
والحقيقة أن الوليمة السعودية حافلة بالعديد من الأصناف المميزة التي تعبر عن الثقافة الغذائية لكل منطقة على حدة، والتي من خلالها يمكن للباحثين التعرف على العادات والتقاليد ونمط حياة المجتمع، وبخاصة الأكلات الشعبية والتقليدية التي تعكس السمات المميزة للمناطق المختلفة على امتداد خريطة المملكة المترامية الأطراف.
يشكل المهرجان فرصة للعائلات السعودية لزيارته والاستمتاع بالفعاليات المناسبة لكل أفراد الأسرة، وللفئات العمرية كافة، بخاصة أن إدارة المهرجان خصصت منطقة للأطفال، تقدم نشاطات تعليمية تنمي القدرات الحسية والمعرفية لدى الجيل الناشئ. كما خصصت منطقة لشراء المنتجات المحلية لتنمية التجارة والاقتصاد، إلى جانب منطقة للمطاعم في ساحة المهرجان، تقدم أطباقا متنوعة ومشهورة في مناطق المملكة لجذب التجمعات العائلية، وتسمح للزائر بتجربة فريدة مع المأكولات، إضافة إلى مسرح يقدم عديدا من الفعاليات الفنية المنوعة بين الغناء والعزف والعروض الفلكلورية.
عمل متكامل ونشاط جامع تنظمه هيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل، وسط أجواء شتوية ممتعة تحتفي بتراث المملكة وثقافتها الأصيلة، وترسخ مكانتها محلياً وإقليماً وعالمياً، كما يضم المهرجان رواد أعمال وعددا من الطهاة العالميين والمحليين وخبراء المطاعم والمزارعين والمهتمين.
من النقاط المميزة التي تحسب أيضا لإدارة المهرجان؛ أنها إلى جانب تعريف الزائرين بأطباق الطعام السعودي المميزة، وإبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام والطهاة باعتباره أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، فهي أيضا لم تتغافل عن تقديم التجارب العالمية في هذا المجال، التي تعرّف المواطن السعودي بثقافات غذائية مختلفة من العالم، حيث يقدم مهرجان الوليمة تجارب طعام من الطراز العالمي إلى المواطنين والزوّار، من خلال استضافة مساحة متكاملة لـ(اليونان) لعرض منتجاتهم وأطباقهم التقليدية، وإبراز ثقافة الطهي اليونانية والتعريف بها، ومد جسور التواصل معها، بهدف تطوير مهن فنون الطهي السعودية وتعزيزها، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب السعودي للعمل، وإبراز مواهبه على الساحة العالمية في كل المجالات.

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