(MENAFN
- Al Watan) تروقني نشاطات وزارة الثقافة، لأنها تُعيدني لتراثي وتربطني بأرضي، فمهما كانت درجة تقدمنا لا غنى عن الجذور. لذلك تهتم السعودية بجميع الجوانب ولا تغفل عن تعزيز ارتباطنا بتراثنا وأصالتنا. لا أشك لحظة في أن مهرجان ((الوليمة للطعام السعودي)) الذي تنظمه هيئة فنون الطهي في الرياض، سيكون المهرجان الأكثر إقبالا من الأسر والأفراد، نظرا لفكرته المستحدثة، وعلاقته الوثيقة بالتراث الغذائي، وهو من أكثر الأشياء جذبا نظرا لارتباطه الوجداني بالمواطنين. وكذلك لأن الطعام السعودي بأنواعه المختلفة وتعددها، بمناطق المملكة كافة، يلقى قبولا كبيرا لدى الأسر السعودية والأفراد على حد سواء.
والحقيقة أن الوليمة السعودية حافلة بالعديد من الأصناف المميزة التي تعبر عن الثقافة الغذائية لكل منطقة على حدة، والتي من خلالها يمكن للباحثين التعرف على العادات والتقاليد ونمط حياة المجتمع، وبخاصة الأكلات الشعبية والتقليدية التي تعكس السمات المميزة للمناطق المختلفة على امتداد خريطة المملكة المترامية الأطراف.
يشكل المهرجان فرصة للعائلات السعودية لزيارته والاستمتاع بالفعاليات المناسبة لكل أفراد الأسرة، وللفئات العمرية كافة، بخاصة أن إدارة المهرجان خصصت منطقة للأطفال، تقدم نشاطات تعليمية تنمي القدرات الحسية والمعرفية لدى الجيل الناشئ. كما خصصت منطقة لشراء المنتجات المحلية لتنمية التجارة والاقتصاد، إلى جانب منطقة للمطاعم في ساحة المهرجان، تقدم أطباقا متنوعة ومشهورة في مناطق المملكة لجذب التجمعات العائلية، وتسمح للزائر بتجربة فريدة مع المأكولات، إضافة إلى مسرح يقدم عديدا من الفعاليات الفنية المنوعة بين الغناء والعزف والعروض الفلكلورية.
عمل متكامل ونشاط جامع تنظمه هيئة فنون الطهي التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل، وسط أجواء شتوية ممتعة تحتفي بتراث المملكة وثقافتها الأصيلة، وترسخ مكانتها محلياً وإقليماً وعالمياً، كما يضم المهرجان رواد أعمال وعددا من الطهاة العالميين والمحليين وخبراء المطاعم والمزارعين والمهتمين.
من النقاط المميزة التي تحسب أيضا لإدارة المهرجان؛ أنها إلى جانب تعريف الزائرين بأطباق الطعام السعودي المميزة، وإبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام والطهاة باعتباره أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، فهي أيضا لم تتغافل عن تقديم التجارب العالمية في هذا المجال، التي تعرّف المواطن السعودي بثقافات غذائية مختلفة من العالم، حيث يقدم مهرجان الوليمة تجارب طعام من الطراز العالمي إلى المواطنين والزوّار، من خلال استضافة مساحة متكاملة لـ(اليونان) لعرض منتجاتهم وأطباقهم التقليدية، وإبراز ثقافة الطهي اليونانية والتعريف بها، ومد جسور التواصل معها، بهدف تطوير مهن فنون الطهي السعودية وتعزيزها، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب السعودي للعمل، وإبراز مواهبه على الساحة العالمية في كل المجالات.
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