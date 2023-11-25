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من أبي تمام مع التحية

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبط الاختلافات ومحاولات تضييق المساحات من آكد الأمور وأهمها، وخصوصا بين المتأهلين في العلوم الدينية والدنيوية، والهدف هو القضاء على ما يمكن القضاء عليه من نوازع التطرف عندهم، وعند غيرهم من أصحاب مختلف المعارف.
هناك صراعات كثيرة قديمة وتتجدد، وجلها يعود إلى كوامن نفسية، أو فهوم ضيقة، أو نوازع تسلطية، أو جدليات قديمة، أو اجتهادات مختلفة، والأهم اليوم تجاوز هذا وذاك، وهو ما لا يمكن حصوله إلا بالاطلاع على إشكالات الواقع، والتمكن من فهم مجرياتها، والقناعة بأن التقصير عن فهم تنوعات الحياة، والتشابكات الحاصلة في تشكلاتها سيوسع الهوة بين الناس جميعا، ولابد أن نفهم، ولابد أن نفسر، ولابد أن نتحاور، ولابد أن نتجاوز، ولابد أن نترك التعنت، ولا بد أن نمقت التعصب، ولابد أن نمنع الشطط في التأويلات، ولابد أن يسهم الكل في البناء، ولابد أن نتحلى بالوعي، ولابد أن نستفيد جميعًا من الخيرات، ولابد أن نتجمل بالقيم والمعاني الطيبة، ولابد أن نعترف بالتشاركية في بناء المجتمعات، حتى لو اختلفنا دينا أو جنسا أو لغة أو غير ذلك، وحتى لو كنا أكثرية وكان غيرنا أقلية، أو كان العكس هو الصحيح.
المجتمعات الناجحة وتلك التي تريد النجاح، هي المتعددة الأعراق، وهي في ذات الوقت مجتمعات متضامنة، ومتمتعة ومستمتعة بنفس الحقوق التي لها، ونفس الواجبات التي عليها، وهي المجتمعات التي لا يوجد أي اعتبار عند أفرادها للفوارق في الموروثات أو الأحوال؛ فكل إنسان حر ومستقل في اختياراته الخاصة، ولا يكرهه أحد على معتقد أو فكر، وفي الوقت نفسه عليه واجب عدم الإضرار بمن حوله، وعليه أن يثق بالآخرين، ويترك التشكيك فيهم، أو الغوص في نياتهم وبواطنهم، وعليه أيضا أن يعزز ثقة غيره به، وخصوصًا من يجتمع معهم على نفس الأرض ونفس السماء، وذات التراب وذات الوطن.
إن كل الذي يمكن أن يرجوه العاقل والصالح والحكيم هو بذل مزيد من الجهد وتقليب النظر في الآليات الكفيلة بمحافظة الناس على أرضية مفهومة ومتينة، خالية من سلطان الفرض بالقوة، معترفة بالتباينات، متجاوزة للنظرات الاقصائية، مقرة بالخصوصيات، متصالحة وفاتحة أبوابها لكل من لا يعرف الكره، ولا يدري عن العنف، ولكل مهتم بتهذيب السلوكيات، وتحسين الأخلاقيات، ولكل من يقدر الانتظام والانسجام، ويعشق المضي قدما فيما ينفع ويجمع، وفيما يدحض ويمنع أي محاولات تمس من قيمة التسامح، أو تنشر الكراهية، أو تسهم في التمييز السلبي بين الناس؛ ورحم الله أحد أبرز أمراء البيان، الشاعر العباسي الشهير، أبا تمام القائل:
((إن يَختَلِف ماءُ الوِصالِ فَماؤُنا
عَذبٌ تَحَدَّرَ مِن غَمامٍ واحِدِ
أَو يَفتَرِق نَسَبٌ يُؤَلِّفُ بَينَنا
أَدَبٌ أَقَمناهُ مُقامَ الوالِدِ)).

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