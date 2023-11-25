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يوم الطفل واحتساب بدلات مالية للحاضنات

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن يوم الطفل العالمي في 20 نوفمبر من عام 1954، ويحتفي العالم بهذا اليوم كمناسبة يرتفع فيها مستوى الوعي بحقوق الأطفال، وحث المجتمعات على تحسين حياة الأطفال وضمان أمنهم.
وفي بلادنا نلمس المستوى العالي للجهود التي تبذلها جميع الجهات التي يتقاطع عملها مع جوانب الطفولة، سواء في التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية.
ولكنني مع ذلك أعتقد أن خدمة الطفولة هو من أكثر المجالات تطلبا واحتياجا، ذلك أنه يتعلق بأكثر مراحل حياة الإنسان حساسية وأهمية، كما أن معطيات العصر متسارعة التغيير، تجعل عالم الأطفال منفتحا على كل شيء تقريبا، مما يخلق احتياجا اجتماعيا ملحا للمواكبة والفهم.
أحد أهم المجالات التي تتماس مع الطفولة هو المسار الثقافي بكل أشكاله، وهو مجال ما زال محتاجا لكثير من العمل. ليس لقلة المنتج الثقافي الموجود، بل لبساطة النوع مع انعدام القدرة على التوجيه والتركيز وسط التشتت الكبير المحيط بالأطفال.
أعتقد أن النوادي ومراكز الأحياء يمكن أن توفر نشاطات ثقافية ترفيهية تستقطب الأطفال مع أسرهم، في حال تهيئتها لذلك، مع تحفيز الأسرة لاصطحاب الطفل ودمجه في عمل ثقافي يغذي شغفه ويملأ وقته بشكل مفيد. الأمر الذي سينعكس على ذاكرة الطفل ويقدم له أوقاتا سعيدة.
كذلك ينبغي تشجيع العمل الثقافي المقدم للطفل بطرح مبادرات لتشجيع الكتاب والشعراء لتقديم أعمال مدروسة للأطفال بشكل عام، وللطفل السعودي بشكل خاص. قد تكون أعمالا تلفزيونية أو مسرحا أو موسيقى أو غيرها، فمثل هذه الأعمال من شأنها مساعدة الطفل على فهم الحياة واستيعابها بشكل أفضل.
من جهة أخرى أدعو لإعادة النظر في أوضاع الأمهات العاملات، فلا يمكن رعاية الطفل أو تثقيفه دون اهتمام بالأمهات وإيجاد طرق مساندة تضمن وجود وقضاء الأم وقتا أكثر مع أطفالها. مثل تنويع خيارات الإجازات المتعلقة بالأمومة، والسماح بساعات الرضاعة خلال اليوم، وكذلك توفير مرافق للحضانات في أماكن العمل، أو احتساب بدلات مالية للحاضنات، تصرف للأم العاملة حتى يكمل الطفل عامه الثالث.
ختاما.. يقال إننا نتعلم كل شيء تقريبا خلال السنوات السبع الأولى من العمر، وكل شيء بعد ذلك هو امتداد وتطوير لما تعلمناه وبناء يرتكز عليه. من هنا تكتسب الطفولة أهميتها كونها مرحلة اللقاء الأول مع العالم، تتشكل خلالها شخصية الإنسان وتتأطر نفسيته، ويتحدد طموحه ليكون عضوا فاعلا ومعطاء في مجتمعه.

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