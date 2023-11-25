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هدايا وورود و100% ترحيل للمقررات

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود الطلاب والطالبات، الأحد، إلى مقاعد الدراسة لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وحرصت إدارات مدرسية على تقديم وتوزيع الهدايا على الطلاب والطالبات، وكذلك توزيع الورود في أول يوم دراسي، كما تم ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس بنسبة %100، والتأكد من إسناد المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات، ومتابعة إعداد ونشر الجداول المدرسية في نظام نور ومنصة مدرستي، والتأكد من إسناد الطلاب للفصول، وإسناد المدارس للمشرفين التربويين والمشرفات في منصة تميز.
بيئة مدرسية
وأكدت إدارة الإعلام التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء لـ((الوطن))، جاهزية المدارس في المحافظة لاستقبال وبدء الفصل الدراسي الثاني،، كما استعدت المدارس بتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة والنظيفة لاستقبال الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية، فيما تستقبل مدارس منطقة جازان، أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1400 مدرسة، إيذانًا للعودة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، بالتكامل مع الإدارات المعنية، وفق خطة عمل منظمة، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات، ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.
خطط عمل
كشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، عن اعتماد خطط لفرق العمل والدعم والمساندة لمتابعة الانضباط المدرسي، وسير العملية التعليمية، وبرنامج التقويم المدرسي، والتأكد من إسناد المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات، ومتابعة إعداد ونشر الجداول المدرسية في نظام نور ومنصة مدرستي، والتأكد من إسناد الطلاب للفصول، وإسناد المدارس للمشرفين التربويين والمشرفات في منصة تميز، إضافة إلى اعتماد خطة توزيع جميع المناهج الدراسية على الأسابيع الدراسية حسب التقويم الدراسي، واعتماد خطة دعم ومساندة لجميع المدارس لتحقيق مستهدفات التقويم المدرسي بدءًا بالتقويم الذاتي، مؤكدًا أهمية قيام فرق الدعم والمساندة بتذليل الصعوبات والعقبات لمديري ومديرات المدارس، وتقديم الدعم الكامل لهم على مدار الفصل الدراسي.
الأولمبياد الوطني
إلى ذلك، أتاحت منصة ((مدرستي)) الإلكترونية، التسجيل في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي مسابقة وطنية تنافسية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة، حيث يتنافس المتميزون من الطلاب والطالبات على أساس فردي لحل المشكلات وصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتمحور حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات، والتي تعتمد على تحليل المشكلات، وتصميم الخوارزميات المستندة إلى التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة بتضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أهداف للأولمبياد
1- اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس في التفكير الحسابي لتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية.
2- تشجيع طلاب المدارس لتطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات.
3- احتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.
4- نشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة والمساهمة في بناء جيل مبدع.
5- بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

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