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جناح شرقي وغربي بتوسعة قباء

11/25/2023 11:15:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان خلال لقائه المعماري الدكتور راسم بن جمال بدران، بمناسبة تكليفه بإعداد تصاميم مشروع خادم الحرمين الشريفين لعمارة وتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به، عن إضافة جناحين لمسجد قباء شرقي وغربي، واحتواء المشروع على متحف ثابت للهجرة النبوية وسوق للحرفيين ومنتجات أهل المدينة المنورة ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، في حين عملت هيئة تطوير المدينة المنورة المشرفة على مسجد قباء حزم تدخل عاجلة لتطوير تجربة الزوار وتحسين العديد من الخدمات والمرافق العامة للمسجد وتهيئة مواقف السيارات ومشارب المياه ومنصات سقيا زمزم وإعادة دهان المسجد داخليًا وخارجيًا وتطوير أنظمة الإنارة وتحسين أنظمة التكييف وتهيئة الساحات المحيطة والاعتماد على حلول إدارة الحشود والأمن والسلامة باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ورئيس مجلس هيئة تطوير المدينة، خلال لقائه مع المشرف على مشروع توسعة الملك سلمان لمسجد قباء والمنطقة المحيطة به والمصمم للمشروع، لن تكون توسعة مسجد قباء والمنطقة المحيطة به توسعة عادية ستكون بسيطة في تنفيذها لكن معناها كبير جدا، ولها جانب بيئي وآخر حضاري.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء جنوب المدينة المنورة إلى هيئة تطوير المدينة بدلا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن المتوقع أن تتنقل مهام الصيانة والتشغيل الخاصة بالمسجد من قبل الوزارة إلى الهيئة لتشغيل المسجد وصيانته.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن في رمضان 1443 عن توسعة مسجد قباء ليستوعب 66 ألف مصل، ورفع المساحة الإجمالية للمسجد بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، أصبح مسجد قباء أكبر مسجد في المملكة من ناحية استيعاب عدد المصلين بعد الحرمين الشريفين.
ويهدف المشروع إلى استيعاب أكبر عدد من المصلين في أوقات المواسم والذروات، وإبراز الأهمية الدينية وتوثيق الخصائص التاريخية لمركز قباء، والحفاظ على طرازه العمراني والمعماري، وحماية المعالم التاريخية الموجودة بالقرب من المسجد والمحافظة عليها.

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