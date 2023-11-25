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مستشفيات الـ 100 سرير تتصدر بأسرة العزل

11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت مستشفيات الـ 100 سرير بعدد أسرة العزل على مستشفيات الـ 50 والـ 99 سريرا، بإجمالي 3495 سريرا، بينما بلغت في الثانية 372 سريرا، ليكون العدد الإجمالي 4187 سريرا، وذلك طبقا لتقرير وزارة الصحة لعام 2022 حسب المنطقة الصحية.
ما هو العزل
أوضح استشاري الباطنية عبد العزيز صالح، أن أسرة العزل في المنشأة الصحية تستخدم لنقل الحالات المرضية المصابة بأعراض شديدة وتحتاج لرعاية طبية خاصة بغرض حمايتها، وكذلك في حال الاشتباه بالإصابة بمرض معدٍ، حيث تسهم تلك الأسرة في الحفاظ على صحة المريض والآخرين من المرضى ومنع انتقال العدوى من الشخص المصاب بالأمراض المعدية والخطيرة، ومن ثم نقله إلى غرف العزل التي تعد غرفة للمبيت، يقيم فيها المريض المطلوب عزله طوال إقامته داخل المستشفى.
انتقال العدوى
أضاف صالح بأن غرف العزل تجهز بنظام لتكييف الهواء يمنع انتقال العدوى من المريض إلى المرضى الآخرين أو العاملين بالمستشفى. وفي هذه الحالة يقل ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها. وقد يتم تجهيزها، لمنع انتقال العدوى من داخل المستشفى، وقد يعزل المريض المصاب بأمراض معدية في تلك الغرف، كالمصاب بمرض الدرن، أو يكون لديه مرض ينتقل عن طريق اللمس مثل المكيروبات المقاومة للمضادات الحيوية، الجرب، أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ كمرض كورونا أو الالتهاب السحائي.
أسرة العزل بمستشفيات الـ 100 سرير
الرياض
955
جدة
300
العاصمة المقدسة
274
الشرقية
223
المدينة المنورة
168
الطائف
157
القصيم
153
الأحساء
120
حفر الباطن
84
عسير
117
بيشة
80
حائل
165
الحدود الشمالية
72
جازان
105
نجران
128
الباحة
152
الجوف
100
القريات
24
القنفذة
17
الإجمالي
3495 سرير عزل

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