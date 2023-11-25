مستشفيات الـ 100 سرير تتصدر بأسرة العزل

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت مستشفيات الـ 100 سرير بعدد أسرة العزل على مستشفيات الـ 50 والـ 99 سريرا، بإجمالي 3495 سريرا، بينما بلغت في الثانية 372 سريرا، ليكون العدد الإجمالي 4187 سريرا، وذلك طبقا لتقرير وزارة الصحة لعام 2022 حسب المنطقة الصحية.
ما هو العزل
أوضح استشاري الباطنية عبد العزيز صالح، أن أسرة العزل في المنشأة الصحية تستخدم لنقل الحالات المرضية المصابة بأعراض شديدة وتحتاج لرعاية طبية خاصة بغرض حمايتها، وكذلك في حال الاشتباه بالإصابة بمرض معدٍ، حيث تسهم تلك الأسرة في الحفاظ على صحة المريض والآخرين من المرضى ومنع انتقال العدوى من الشخص المصاب بالأمراض المعدية والخطيرة، ومن ثم نقله إلى غرف العزل التي تعد غرفة للمبيت، يقيم فيها المريض المطلوب عزله طوال إقامته داخل المستشفى.
انتقال العدوى
أضاف صالح بأن غرف العزل تجهز بنظام لتكييف الهواء يمنع انتقال العدوى من المريض إلى المرضى الآخرين أو العاملين بالمستشفى. وفي هذه الحالة يقل ضغط الهواء داخل الغرفة عن خارجها. وقد يتم تجهيزها، لمنع انتقال العدوى من داخل المستشفى، وقد يعزل المريض المصاب بأمراض معدية في تلك الغرف، كالمصاب بمرض الدرن، أو يكون لديه مرض ينتقل عن طريق اللمس مثل المكيروبات المقاومة للمضادات الحيوية، الجرب، أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الرذاذ كمرض كورونا أو الالتهاب السحائي.
أسرة العزل بمستشفيات الـ 100 سرير
الرياض
955
جدة
300
العاصمة المقدسة
274
الشرقية
223
المدينة المنورة
168
الطائف
157
القصيم
153
الأحساء
120
حفر الباطن
84
عسير
117
بيشة
80
حائل
165
الحدود الشمالية
72
جازان
105
نجران
128
الباحة
152
الجوف
100
القريات
24
القنفذة
17
الإجمالي
3495 سرير عزل
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