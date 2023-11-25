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الدون سحابة تمطر أهدافا

11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عشقهما للأرقام التاريخية، إذ سجل العالمي أطول سلسلة له في عدم الخسارة في 19 مباراة، عادلت معها انتصاراته في موسم 2014، في وقت تجاوز هدافه البرتغالي رونالدو، التشيكي جوزيف بيكان، كأكثر لاعب تسجيلا في الدوريات الممتازة على مستوى العالم بـ527 هدفًا، وتحقيق 789 انتصارًا في مسيرته الرياضية الفريدة، والتي أثبت معها أفضليته على مستوى العالم، وأنه سحابة تمطر أهدافًا في كل زمان ومكان.
تفرد
شهدت مواجهة النصر مع الأخدود في الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، تفرد الأول بالأرقام المميزة هذا الموسم، إذ تصدر أكثر الأندية تسجيلا للأهداف من خارج الـ18 هذا الموسم بـ6 أهداف، ووصل إلى الانتصار الـ18، مقابل تعادل وحيد، وبلغت نسبة انتصارات الفريق 97 %، ومعدل الاستحواذ 63 %، وتسجيل 59 هدفًا، وصناعة 61 فرصة خطيرة، و3.9 % تسديدة لتسجيل هدف، وتسجيل الهدف الثالث من مسافة 30.5 مترًا، والذي يعد الهدف الثاني الذي يتم تسجيله من مسافة بعيدة في دوري المحترفين بعد هدف اللاعب فيكتور إيالا في مرمى القادسية موسم 2016 من نحو 59 مترًا.
عوامل
أسهمت عوامل عدة في مواصلة الفريق نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، وتمثلت في واقعية المدرب، وانسجام اللاعبين، وتأثير الأجانب، واستقرار الفريق فنيًا وإداريًا، وتصحيح الأخطاء الدفاعية، وارتفاع روح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الانتصارات، وسط مطالب باستمرار ثقافة الانتصارات، والاستعداد الأمثل فنيا وبدنيًا ونفسيًا لديربي الرياض المرتقب نهاية الأسبوع الحالي.
عشق
أثبت النجم البرتغالي رونالدو عشقه للأرقام التاريخية، حيث تصدر اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في العالم بـ48 هدفًا في العام الحالي، والأكثر مساهمة تهديفية بـ61 مساهمة مع النصر ومنتخب بلاده، وصدراته لترتيب هدافي دوري روشن بـ15 هدفًا، والأكثر صناعة للأهداف بـ7 أهداف، أكد معها شغفه الكبير بكرة القدم، وكسب معها الرهان الرياضي، وأنه الصفقة الأعظم في تاريخ دوري المحترفين السعودي.
-19 مباراة متتالية والعالمي بدون خسارة.
-النصر أكثر الأندية تسجيلا من خارج منطقة الجزاء.
-%97 نسبة انتصارات العالمي خلال الموسم حتى الآن.
- الدون سجل هدفًا تاريخيًا من مسافة بعيدة.
- رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف على المستوى العالمي.
- نجم النصر وقائده الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف بدوري روشن.

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