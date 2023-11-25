الدون سحابة تمطر أهدافا

(MENAFN
- Al Watan) واصل النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عشقهما للأرقام التاريخية، إذ سجل العالمي أطول سلسلة له في عدم الخسارة في 19 مباراة، عادلت معها انتصاراته في موسم 2014، في وقت تجاوز هدافه البرتغالي رونالدو، التشيكي جوزيف بيكان، كأكثر لاعب تسجيلا في الدوريات الممتازة على مستوى العالم بـ527 هدفًا، وتحقيق 789 انتصارًا في مسيرته الرياضية الفريدة، والتي أثبت معها أفضليته على مستوى العالم، وأنه سحابة تمطر أهدافًا في كل زمان ومكان.
تفرد
شهدت مواجهة النصر مع الأخدود في الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، تفرد الأول بالأرقام المميزة هذا الموسم، إذ تصدر أكثر الأندية تسجيلا للأهداف من خارج الـ18 هذا الموسم بـ6 أهداف، ووصل إلى الانتصار الـ18، مقابل تعادل وحيد، وبلغت نسبة انتصارات الفريق 97 %، ومعدل الاستحواذ 63 %، وتسجيل 59 هدفًا، وصناعة 61 فرصة خطيرة، و3.9 % تسديدة لتسجيل هدف، وتسجيل الهدف الثالث من مسافة 30.5 مترًا، والذي يعد الهدف الثاني الذي يتم تسجيله من مسافة بعيدة في دوري المحترفين بعد هدف اللاعب فيكتور إيالا في مرمى القادسية موسم 2016 من نحو 59 مترًا.
عوامل
أسهمت عوامل عدة في مواصلة الفريق نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، وتمثلت في واقعية المدرب، وانسجام اللاعبين، وتأثير الأجانب، واستقرار الفريق فنيًا وإداريًا، وتصحيح الأخطاء الدفاعية، وارتفاع روح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الانتصارات، وسط مطالب باستمرار ثقافة الانتصارات، والاستعداد الأمثل فنيا وبدنيًا ونفسيًا لديربي الرياض المرتقب نهاية الأسبوع الحالي.
عشق
أثبت النجم البرتغالي رونالدو عشقه للأرقام التاريخية، حيث تصدر اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في العالم بـ48 هدفًا في العام الحالي، والأكثر مساهمة تهديفية بـ61 مساهمة مع النصر ومنتخب بلاده، وصدراته لترتيب هدافي دوري روشن بـ15 هدفًا، والأكثر صناعة للأهداف بـ7 أهداف، أكد معها شغفه الكبير بكرة القدم، وكسب معها الرهان الرياضي، وأنه الصفقة الأعظم في تاريخ دوري المحترفين السعودي.
-19 مباراة متتالية والعالمي بدون خسارة.
-النصر أكثر الأندية تسجيلا من خارج منطقة الجزاء.
-%97 نسبة انتصارات العالمي خلال الموسم حتى الآن.
- الدون سجل هدفًا تاريخيًا من مسافة بعيدة.
- رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف على المستوى العالمي.
- نجم النصر وقائده الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف بدوري روشن.
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