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كلاسيكو سلبي

11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت السلبية على مواجهة الأهلي والشباب، التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليصل قلعة الكؤوس إلى النقطة الـ27 ثالثا، وبلغ الليث النقطة الـ16 في المركز الـ11.

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