كلاسيكو سلبي
التاريخ
11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) سيطرت السلبية على مواجهة الأهلي والشباب، التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليصل قلعة الكؤوس إلى النقطة الـ27 ثالثا، وبلغ الليث النقطة الـ16 في المركز الـ11.
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