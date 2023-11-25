فارس الجنوب يؤكد سيطرته على الديربي

فارس الجنوب يؤكد سيطرته على الديربي
التاريخ
11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) حسم ضمك مواجهة ديربي عسير لمصلحته بتغلبه على منافسه أبها 2/4، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفارس الجنوب جورج نكودو ((44، 45+5 ضربة جزاء، 90+5 ضربة جزاء))، وأسان سيساي ((90+8))، ولزعيم الجنوب لاعب ضمك بدر منشي بالخطأ في مرماه ((64))، وزكريا سامي ((75))، ليرفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، وبقي أبها على 13 نقطة في المركز الـ15.
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