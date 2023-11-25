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فارس الجنوب يؤكد سيطرته على الديربي

11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) حسم ضمك مواجهة ديربي عسير لمصلحته بتغلبه على منافسه أبها 2/4، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفارس الجنوب جورج نكودو ((44، 45+5 ضربة جزاء، 90+5 ضربة جزاء))، وأسان سيساي ((90+8))، ولزعيم الجنوب لاعب ضمك بدر منشي بالخطأ في مرماه ((64))، وزكريا سامي ((75))، ليرفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، وبقي أبها على 13 نقطة في المركز الـ15.

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