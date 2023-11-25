انتفاضة الفرسان
التاريخ
11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) تغلب الوحدة على ضيفه الخليج 1/3 في اللقاء الذي شهده ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في ختام الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفرسان مكة أوديون إيجالو ((3، 58، 80 ضربة جزاء))، وللدانة فابيو مارتنيز ((22 ضربة جزاء))، ليرفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة تاسعا، وظل الخليج على 13 نقطة في المركز الـ14.
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