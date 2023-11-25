الفيحاء يفسد فرحة الفتح
التاريخ
11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) أفسد الفيحاء فرحة مضيفه الفتح بالملعب الجديد وتغلب عليه 1/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على الملعب الجديد للنموذجي، في ختام الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل هدف اللقاء الوحيد أنطوني نواكايمي ((39))، ليصل البرتقالي إلى النقطة 19 ويتقدم للمركز الثامن، وبقي الفتح على 24 نقطة وتراجع للمركز السادس
MENAFN25112023000089011017ID1107485215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.