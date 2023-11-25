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الجبل يقاوم الآلة ويوقف عملية إنقاذ عمال الهند

11/25/2023 11:15:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تعثرت مرة أخرى محاولات الوصول إلى 41 عامل بناء عالقين في نفق منهار شمال الهند منذ نحو أسبوعين، حيث تعطلت آلة الحفر مرة أخرى بينما كانت تشق طريقها بين الأنقاض والحجارة والمعادن، مما أجبر رجال الإنقاذ على العمل يدويًا، لإزالة الأنقاض على أمل الوصول إلى العمال الذين تقطعت بهم السبل، لكن العملية برمتها توقفت حاليًا.
وقال أرنولد ديكس، الخبير الدولي الذي يساعد فريق الإنقاذ بموقع الحادث في ولاية أوتاراخاند الجبلية، إنه من غير الواضح متى ستبدأ أعمال الحفر مرة أخرى.
وأضاف: ((تم ضبط الآلة، ولكن ذلك أمر لا يمكن إصلاحه. لقد قاوم الجبل مرة أخرى الآلة)). وأوضح أن رجال الإنقاذ سيحتاجون إلى سحب آلة الحفر بأكملها واستبدالها، لإعادة بدء الحفر، ولم يحدد كم من الوقت سيستغرق.
انهيار أرضي
وحوصر العمال منذ 12 نوفمبر عندما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من نفق، يبلغ طوله 4.5 كيلومترات (2.8 ميل)، كانوا يقومون ببنائه على بُعد نحو 200 متر (650 قدمًا) من المدخل. وقد أثبتت التضاريس الجبلية في المنطقة أنها تشكل تحديًا لآلة الحفر، التي انكسرت في وقت سابق مرتين عندما حاولت فرق الإنقاذ الحفر أفقيًا باتجاه العمال المحاصرين.
وتوقفت الآلة عن العمل بعد أن حفرت نحو مترين (6.5 أقدام) من آخر امتداد يبلغ طوله 12 مترًا (40 قدمًا) من الحطام الصخري الذي سيفتح ممرًا لخروج العمال من النفق.
وقام رجال الإنقاذ بإدخال أنابيب في القناة المحفورة ولحامها معًا، لتكون بمثابة ممر، ليتم سحب الرجال على نقالات ذات عجلات من خلاله. وتم وضع نحو 46 مترًا (151 قدمًا) من الأنابيب حتى الآن، وفقًا لديفيندرا باتوال، مسؤول إدارة الكوارث.

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