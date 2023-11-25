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كييف تتعرض لأضخم هجوم جوي روسي

11/25/2023 11:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كتب قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، على قناته على تطبيق تليغرام: ((كانت كييف هي الهدف الرئيسي))، في إشارة للهجوم الذي شنته روسيا، واعتبره العديد من المسؤولين العسكريين أنه أعنف هجوم بطائرة بدون طيار على أوكرانيا منذ بداية غزوها الشامل في 2022.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت في المجمل 75 طائرة بدون طيار من طراز شاهد إيرانية الصنع ضد أوكرانيا، وتم تدمير 74 منها بواسطة الدفاع الجوي.
وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، في وقت لاحق، أن الدفاع الجوي أسقط 66 هدفا جويا فوق العاصمة والمنطقة المحيطة بها طول الصباح.
انقطاع التيار
وقال سيرهي بوبكو، رئيس إدارة مدينة كييف، إن الهجوم كان ((أضخم هجوم جوي بطائرات بدون طيار على كييف)).
وأضاف: ((أسقط جنودنا معظم الطائرات بدون طيار)). وأصيب ما لا يقل عن خمسة مدنيين في هجوم بطائرة بدون طيار استمر ساعات على كييف، مما أدى إلى تضرر العديد من المباني، بما في ذلك روضة أطفال. ومن بين الجرحى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وفقًا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.
وبدأ الهجوم على كييف واستمر على شكل موجات لأكثر من ست ساعات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 77 مبنى سكنيا و120 مؤسسة، وفقًا لبوبكو.
وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الكهرباء انقطعت عن 17 ألف شخص في منطقة كييف نتيجة الهجوم، مشيرة إلى تضرر أربعة خطوط كهرباء.
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برقية: ((لسوء الحظ.. ليس كل شيء)). وأضاف: ((لكننا نواصل العمل على تعزيز دفاعاتنا الجوية وإسقاط المزيد)).
وبالإضافة إلى كييف، تم استهداف مناطق سومي ودنيبروبتروفسك وزابوريزهيا وميكوليف وكيروفوهراد أيضًا.
الذكاء الاصطناعي
من جهه أخرى، يحارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل الجهود الغربية التي تسعى لإلغاء الثقافة الروسية، وذلك بإعلانه خطة لإقرار إستراتيجية وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي، مشددا على أنه من الضروري منع الاحتكار الغربي.
وفي حديثه في مؤتمر الذكاء الاصطناعي بموسكو، أشار بوتين إلى أنه ((من الضروري استخدام الحلول الروسية في مجال إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة، وآمنة أيضًا للبشر)).
وقال: ((الهيمنة الاحتكارية لمثل هذه التكنولوجيا الأجنبية في روسيا أمر غير مقبول وخطير وغير مقبول)).
وأشار إلى أن ((العديد من الأنظمة الحديثة، المدربة على البيانات الغربية، مخصصة للسوق الغربية، وتعكس ذلك الجزء من الأخلاق الغربية وقواعد السلوك والسياسة العامة التي نعترض عليها)).
وحذر من أن الخوارزميات التي طورتها المنصات الغربية يمكن أن تؤدي إلى ((إلغاء)) رقمي لروسيا وثقافتها.
وأضاف: ((الذكاء الاصطناعي الذي يتم إنشاؤه بما يتماشى مع المعايير والأنماط الغربية يمكن أن يكون معاديًا للأجانب)).
انتقائية وتحيز
وتابع بوتين: ((محركات البحث الغربية والنماذج التوليدية غالبا ما تعمل بطريقة انتقائية للغاية ومتحيزة، ولا تأخذ في الاعتبار، وأحيانا تتجاهل ببساطة وتلغي، الثقافة الروسية. ببساطة، يتم تكليف الآلة بنوع من المهام الإبداعية، وتحلها باستخدام بيانات اللغة الإنجليزية فقط، وهو أمر مناسب ومفيد لمطوري النظام. وهكذا يمكن للخوارزمية، على سبيل المثال، أن تشير للآلة إلى أن روسيا وثقافتنا وعلومنا وموسيقانا وأدبنا غير موجودة ببساطة)).
وتعهد الرئيس الروسي بضخ موارد إضافية في تطوير أجهزة الكمبيوتر العملاقة وغيرها من التقنيات للمساعدة في تكثيف أبحاث الذكاء الاصطناعي الوطنية.
وقال: ((نحن نتحدث عن توسيع البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة)).
التراث الثقافي
وذكر بوتين: ((في عصر الثورة التكنولوجية، يعد التراث الثقافي والروحي هو العامل الرئيسي في الحفاظ على الهوية الوطنية، وبالتالي تنوع عالمنا واستقرار العلاقات الدولية. قيمنا التقليدية وثراء وجمال اللغات الروسية ولغات الشعوب الأخرى في روسيا يجب أن تشكل أساس تطوراتنا، مما يساعد على إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة وآمنة)).
وشدد على أن محاولة حظر تطوير الذكاء الاصطناعي سيكون مستحيلا، لكنه أشار إلى أهمية ضمان الضمانات اللازمة.
وقال: ((أنا مقتنع بأن المستقبل لا يكمن في حظر تطوير التكنولوجيا. إنه ببساطة مستحيل. إذا حظرنا شيئًا ما، فسوف يتطور في مكان آخر، ولن نتخلف إلا عن الركب. هذا كل شيء)).
وأضاف بوتين: ((المجتمع العالمي سيكون قادرًا على وضع المبادئ التوجيهية الأمنية للذكاء الاصطناعي. وفور أن يدرك المخاطر بشكل كامل، وعندما يشعرون بتهديد انتشاره غير المنضبط والأنشطة غير المنضبطة في هذا المجال، ستظهر الرغبة في التوصل إلى اتفاق على الفور)).

الهجوم الروسي على كييف:
كان أضخم هجوم جوي بطائرات بدون طيار على كييف
أصاب ما لا يقل عن خمسة مدنيين أدى إلى تضررت العديد من المباني، بما في ذلك روضة أطفال
تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 77 مبنى سكنيًا و120 مؤسسة
قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن الكهرباء انقطعت عن 17 ألف شخص
سبب ضررا لأربعة خطوط كهرباء

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