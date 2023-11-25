أسعار النفط تتراجع مع انخفاض المخاطر الجيوسياسية

(MENAFN
- Al Watan) تراجعت أسعار النفط مع نهاية الأسبوع متأثرة بانحسار المخاطر المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية، وبعد التوصل لتهدئة بين إسرائيل وحماس، ومع إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة.
وتراجعت أسعار النفط، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، والذي يتم خلاله اتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.
وتراجع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً، بما يعادل 1%، إلى 80.58 دولارا للبرميل، لتشهد الأسعار استقراراً تقريباً خلال الأسبوع، حيث أغلقت يوم الجمعة الماضي 17 نوفمبر عند 80.61 دولارا للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2% عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولارا، حيث لم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس 23 نوفمبر بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة؛ ليسجل تراجعاً للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 0.65%، حيث كان قد أنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 75.89 دولارا للبرميل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوبك+ لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله، بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.
وكانت أوبك + قد أعلنت عن تأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر إلى 30 من الشهر ذاته.
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