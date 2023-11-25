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أسعار النفط تتراجع مع انخفاض المخاطر الجيوسياسية

11/25/2023 11:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار النفط مع نهاية الأسبوع متأثرة بانحسار المخاطر المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية، وبعد التوصل لتهدئة بين إسرائيل وحماس، ومع إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة.
وتراجعت أسعار النفط، وذلك قبيل اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل، والذي يتم خلاله اتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإنتاج في 2024.
وتراجع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً، بما يعادل 1%، إلى 80.58 دولارا للبرميل، لتشهد الأسعار استقراراً تقريباً خلال الأسبوع، حيث أغلقت يوم الجمعة الماضي 17 نوفمبر عند 80.61 دولارا للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2% عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولارا، حيث لم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس 23 نوفمبر بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة؛ ليسجل تراجعاً للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 0.65%، حيث كان قد أنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 75.89 دولارا للبرميل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوبك+ لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله، بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج أوبك.
وكانت أوبك + قد أعلنت عن تأجيل اجتماعها من 26 نوفمبر إلى 30 من الشهر ذاته.

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