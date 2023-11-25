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اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني في السعودية

11/25/2023 11:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، يومهم الأول في الفصل الدراسي الثاني والذي يمتد لمدة 90 يوما.
حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ.ويشمل الفصل الدراسي الجديد على عدد من الإجازات المطولة وإجازة يوم التأسيس والتي تكون في يوم 22 فبراير من كل عام.

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