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تحرير 10 رهائن لكل 24 ساعة هدنة

11/25/2023 11:15:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت مطالب الدول بضرورة استمرار المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. بينما قالت إسرائيل إن الهدنة يمكن تمديدها يوما إضافيا مقابل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم، وهو أمر قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل أن يحدث.
إغاثة سعودية
ووصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حاملة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
بينما سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي الباخرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها 58 حاوية بوزن إجمالي قدره 890 طنا، منها 21 حاوية تحمل مواد طبية ومحاليل وأدوية بوزن إجمالي 303 أطنان، و37 حاوية تحمل مواد غذائية متنوعة، وحليب طويل الأجل بوزن 587 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
وقف دائم
ورحب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، الدكتور صالح بن حمد التويجري، باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أنها ستتيح مساحة أكبر للعمل الإنساني من أجل مساعدة ضحايا هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومحيطها.
وثمنت منظمة التعاون الإسلامي جهود الوساطة التي بذلتها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد.
وأكدت ضرورة مواصلة المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل مستدام. في الوقت نفسه، دعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. بينما أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أهمية الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن هذا العام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.
رفض التهجير
وأكدت وزيرة الخارجية السلوفينية رفض بلادها التهجير القسري لسكان غزة، مضيفة: ((إننا نريد وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع)).
وأعربت عن تطلعها لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق مباحثات سلام، وصولًا إلى حل الدولتين، لنضمن السلام الدائم والشامل في المنطقة، مؤكدة أن ((الصور الواردة من غزة مريعة)).
وصرح وزير الخارجية البرتغالي بأن بلاده ترفض تهجير أهالي غزة، مبينًا أن ((الحلول الدبلوماسية والسياسية هي الوحيدة التي نرى من خلالها حلًا للنزاع في المنطقة)).
وأكد دعم بلاده التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا أنه لا حل عسكريًا للوضع، وأن الحل هو الحل السياسي والدبلوماسي.
تمديد الهدنة
وقالت إسرائيل إن الهدنة يمكن تمديدها يوما إضافيا مقابل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم، وهو أمر قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يأمل أن يحدث.
بشكل منفصل، وصل وفد قطري إلى إسرائيل، للتنسيق مع الأطراف على الأرض، و((ضمان استمرار الصفقة بسلاسة))، بحسب دبلوماسي مطلع على الزيارة. وتحدث الدبلوماسي شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بمناقشة التفاصيل مع وسائل الإعلام.
وجلب بدء الهدنة، صباح الجمعة، أول هدوء لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون القصف الإسرائيلي المتواصل الذي أدى إلى مقتل الآلاف وطرد ثلاثة أرباع السكان من منازلهم وتسوية المناطق السكنية بالأرض. كما توقف إطلاق الصواريخ من نشطاء غزة على إسرائيل.
وقالت الأمم المتحدة إن التوقف مكنها من زيادة تسليم الغذاء والمياه والدواء إلى أكبر حجم منذ استئناف قوافل المساعدات في 21 أكتوبر. كما تمكنت من توصيل 129 ألف لتر (34078 جالونًا) من الوقود، أى ما يزيد قليلاً على 10 % من حجم الاستهلاك اليومي قبل الحرب، بالإضافة إلى غاز الطهي، وهو الأول من نوعه منذ بدء الحرب.
شمال غزة
وللمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وصلت المساعدات إلى شمال غزة، مركز الهجوم البري الإسرائيلي. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 61 شاحنة، تحمل مواد غذائية ومياها وإمدادات طبية، توجهت إلى هناك السبت، وهي أكبر قافلة مساعدات تصل إلى المنطقة منذ بداية الحرب.
وقالت الأمم المتحدة إنها والهلال الأحمر الفلسطيني تمكنا أيضا من إجلاء 40 مريضا وأفراد أسرهم من مستشفى في مدينة غزة، حيث دار معظم القتال، إلى مستشفى في خان يونس.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 14854 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في حكومة غزة. وتشكل النساء والقاصرون باستمرار نحو ثلثي القتلى، ولا يشمل هذا الرقم الأرقام المحدثة من المستشفيات في الشمال، حيث انقطعت الاتصالات.

وقف عمليات الاحتلال العسكرية سيؤدي إلى:
دخول المزيد من المواد الإغاثية والوقود
إخلاء الجرحى من الفلسطينيين وذوي الأمراض المزمنة إلى خارج قطاع غزة
إعادة تأهيل المستشفيات داخل القطاع التي تعرضت لقصف أدى إلى تدمير أجزاء منها وتوقف خدماتها
زيادة توريد الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في الطاقة، نظرا لفصل الكهرباء عن القطاع منح المزيد من الفرص لإعادة تأهيل المراكز الطبية وسيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني

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